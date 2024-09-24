迪士尼門票明日起加價　成人及小童門票加5%至7%

迪士尼門票明日起加價 成人及小童門票加5至7%(資料圖片／林俊源攝)

迪士尼門票實施分級制，共分4級，分別可以在普通日子、高峰日子、特定高峰日子及在年內最繁忙的特定日子或季節入場。第1級別成人門票由639元加至669元，小童或長者門票由475元加至499元；第2級別成人門票由719元加至759元，小童或長者門票由539元加至569元；第3級別成人門票由799元加至849元，小童或長者門票由599元加至639元；第4級別成人門票由879元加至939元，小童或長者門票由659元加至705元。

迪士尼門票明日起加價，成人及小童1日門票價格加5%至7%，「奇妙處處通」會員卡價格加3%至13%。

1日門票優惠

今年11月28日或之前將有特別優惠，賓客可用舊價購買1日門票。另外，香港居民可享「快樂組團」門票優惠，4人同行第 3級別門票售2,556元(共節省840元)。兩大兩小第3級別門票2,236元(共節省740元)。

「奇妙處處通」明日起亦會加價，成人白金卡4,998元，小童或學生或長者3,748元；成人金卡2,748元，小童或學生或長者2,058元；銀卡1,568元，小童或學生或長者1,178元。

「奇妙處處通」限時優惠

於今年11月28日或之前，可以舊價加入成為「奇妙處處通」會員。即日起至今年12月18日，在同一筆交易購買3張或以上全新「奇妙處處通」會員卡，可享舊價85折優惠，同一時間購買3張全新「奇妙處處通」會員卡，可節省高達3,066元。而現有會員可透過續會及提前續會優惠享有更大折扣，低至舊價7折。