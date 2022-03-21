迪士尼｜連蝕7年淨虧損收窄至24億 CEO：有機會重開及國際客重臨

香港迪士尼去年淨虧損24億元，按年收窄12%，惟仍是連續7年錄得虧損；入場人次則較上個財年升64%，回升至280萬，主要來自首個季度。而樂園年票「奇妙處處通」會員人數較上個財年增長55%，本地客入場人次也較上年度升117%，兩者均屬歷史高位。迪士尼對有機會在下月重開以及旅發局預測全年訪港旅客或回升至960萬人次的消息感興奮和鼓舞，將近2年來再接待國際客，而他們未體驗2019年之後新開的設施和表演，有吸引力，對來年業績感樂觀。

樂園在2021財年中，全年不止年票人數破記錄，本地客入場人次也破記錄，全年業務收入升19%至17億元。然而疫情反覆，儘管因執行防疫和健康措施而產生額外成本，樂園度假區積極控制成本的努力下，仍將整體成本和支出減少8%(2.22億元)至26.86億元，得以在過去兩年堅守保就業不裁員。在2020財政年度成功按年降低成本41%之上(2020年成本費用29.08億元)，更進一步。但因疫情全年約四成日子關閉，且要調整度假區酒店服務，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前蝕9.7億元，淨虧損則收窄12%至24億元。

政府今早宣布下月20日將分階段放寬社交距離措施，樂園行政總裁莫偉庭指，對有機會下月21日重開樂園，相信賓客及樂園演藝人員均感興奮，續指將有夜晚城堡匯演「星夢光影之旅」推出，對重開吸引賓客入場有信心。另一方面，旅發局預測下半年將有國際客重新訪港，他指已準備好接待近2年未接待的國際客，對此感鼓舞，難料樂園實際受惠，但必定是利好消息，加上他們未體驗2019年之後新加的設施及新表演，包括「奇妙夢想城堡」、日間舞台匯演「迪士尼尋夢奇緣」，又有大灣區基建相信再成推動本地及入境遊重要支柱。

就樂園財務狀況，莫偉庭指園區從華特迪士尼得到21億港元周轉信貸，暫無計劃再向政府申請注資。至於早前有傳聞樂園酒店提供住宿接待內地醫護隊，他稱曾跟醫管局商討並準備接待，但暫時獲悉毋須樂園協助，而下半年將預備接待來港旅客。