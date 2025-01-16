迪士尼：2024年旺丁又旺財 酒店聖誕入住率逾九成

去年深圳重啟「一簽多行」，對本港旅遊業復蘇有顯著幫助。香港迪士尼樂園表示，樂園去年遊客數持續增加，內地旅客買年票的人數亦因「魔雪奇緣世界」開幕，而增加一倍；酒店人住率亦有改善，聖誕節入住率逾9成，當中大部分是內地及海外旅客，形容樂園去年「旺丁又旺財」，希望勢頭可持續到農曆新年。

香港迪士尼樂園傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示，過去一年樂園「旺丁又旺財」入場人數持續增加，聖誕節期間同除夕倒數活動，樂園主要吸引來自本地、大灣區同東南亞地區既賓客。