迪士尼：2024年旺丁又旺財 酒店聖誕入住率逾九成

去年深圳重啟「一簽多行」，對本港旅遊業復蘇有顯著幫助。香港迪士尼樂園表示，樂園去年遊客數持續增加，內地旅客買年票的人數亦因「魔雪奇緣世界」開幕，而增加一倍；酒店人住率亦有改善，聖誕節入住率逾9成，當中大部分是內地及海外旅客，形容樂園去年「旺丁又旺財」，希望勢頭可持續到農曆新年。
香港迪士尼樂園傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示，過去一年樂園「旺丁又旺財」入場人數持續增加，聖誕節期間同除夕倒數活動，樂園主要吸引來自本地、大灣區同東南亞地區既賓客。
她續指，大灣區是樂園其中一個主要市場，去年萬聖節深圳訪客的入園人數錄得雙位數字增長，自魔雪奇緣世界開幕以來，來自內地的「奇妙處處通」(年票)會員人數更是翻倍。黎珮珊又提到，樂園正在深圳商場、地鐵等加強合作宣傳，如正於深圳灣商場舉辦「奇妙年年 和你團圓」新春主題展覽，並與深圳地鐵合作，推出香港迪士尼樂園新春主題專列、新春主題站廳等獨特場景，吸引更多内地旅客到訪迪士尼。她相信隨著深圳重啟「一簽多行」、內地自由行計劃擴展、交通便利，有助香港旅遊業復甦。
開幕20周年活動稍後公布
香港迪士尼樂園今年迎來開幕20周年，希望可以做得更好。至於會否有派門票等活動，黎珮珊指，慶典將持續一段時間，活動內容稍後公布。
蛇年新春活動
另外，香港迪士尼於新年推出蛇年新春慶祝活動「奇妙年年」，由明日起(17日)至2月16日，賓客可在樂園與穿上節日服飾的迪士尼朋友團聚、品嚐應節佳餚以及入手多款富迪士尼特色的年貨，感受奇妙新春體驗。園方亦在從大年初一起，向賓客於入園時可獲贈米奇米妮蛇年主題利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券。到於2月21日至5月 7日期間，樂園亦會舉行「Duffy 與好友同萌遊」Duffy與好友將與粉絲們一起開啟全新春日小旅行。
至於優惠方面，「快樂組團」門票優惠，由即日起至1月28日，每購買三張正價1日門票即可享票價低至八折優惠，而購買四張正價1日門票更可享低至七六折優惠。由1月15日至6月9日，於香港迪士尼樂園度假區官網預訂「親子同享玩住2天套票 」優惠，包含標準2日門票兩張及度假區酒店住宿一晚，更可免費獲贈小童2日門票一張於入住期間暢玩，圓滿奇妙旅程。