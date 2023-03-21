迪士尼「StellaLou夢想起舞吧」下月公演 鼓勵所有人勇敢追夢

台上一分鐘台下十年功，迪士尼小兔StellaLou一向熱愛跳舞，盼一天能成為舞蹈家。香港迪士尼樂園首度與香港芭蕾舞團合作將StellaLou故事搬上舞台，下月推出的「StellaLou夢想起舞吧」，當中講述StellaLou一步一步練習芭蕾舞的追夢歷程。迪士尼與香港芭蕾舞團同指，因雙方均有為社區貢獻的理念而促成合作，更合力精心設計舞台、編舞和服裝，希望可以全新的娛樂體驗和藝術連結觀眾，並鼓勵所有人勇敢追隨心中所想。
講述熱愛芭蕾舞的小兔子StellaLou追夢過程——「StellaLou夢想起舞吧」的故事，由香港迪士尼和香港芭蕾舞團一同構思、創作及製作，歷時超過一年。香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部創作總監華文迪透露，與舞團合作，緣於雙方同樣有著服務社會的使命，並以娛樂、藝術連結觀眾。所有表演製作元素都經雙方精心設計，其中為保護芭蕾舞蹈員的關節和保持發揮，舞台特別鋪設彈性地板，減輕彈跳動作的影響。
香港芭蕾舞團藝術總監衛承天則指出，StellaLou的追夢經歷也是每名芭蕾舞蹈員的夢想和故事。舞團更傾盡全團近50位舞蹈員將輪流於共45場次中演出。編舞不但融合芭蕾舞和現代風格，更加入有迪士尼角色的特色，讓觀眾可以從舞姿找到他們的影子。為讓觀眾一眼分辨舞者代表的迪士尼人物，由迪士尼設計的服裝亦花上心思，將顏色和靈感連上，如紫色代表StellaLou、啡色代表小熊Duffy等。靈感方面，敘述StellaLou在世界各地巡演，則是舞蹈員在同伴的幫助下騰空躍起，表達走訪不同國度。考慮到舞蹈員動作需要，舞衣設計剪裁和彈性均可方便舞蹈員盡情發揮。
「StellaLou夢想起舞吧」將於4月5至10日及4月14至16日在幻想世界的迪士尼故事劇場演出，每日有4至5場表演，須另購199元門票。所有場次將附設手語傳譯，其中3場更會以「輕鬆自在場(RelaxedPerformances)」演出。部分製作元素會有適當調整，如降低強烈的音效、燈光和影像效果，讓自閉症、感官敏感或其他有特殊需要的賓客可在輕鬆無負擔的觀賞環境下享受表演。