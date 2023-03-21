迪士尼「StellaLou夢想起舞吧」下月公演 鼓勵所有人勇敢追夢

台上一分鐘台下十年功，迪士尼小兔StellaLou一向熱愛跳舞，盼一天能成為舞蹈家。香港迪士尼樂園首度與香港芭蕾舞團合作將StellaLou故事搬上舞台，下月推出的「StellaLou夢想起舞吧」，當中講述StellaLou一步一步練習芭蕾舞的追夢歷程。迪士尼與香港芭蕾舞團同指，因雙方均有為社區貢獻的理念而促成合作，更合力精心設計舞台、編舞和服裝，希望可以全新的娛樂體驗和藝術連結觀眾，並鼓勵所有人勇敢追隨心中所想。

講述熱愛芭蕾舞的小兔子StellaLou追夢過程——「StellaLou夢想起舞吧」的故事，由香港迪士尼和香港芭蕾舞團一同構思、創作及製作，歷時超過一年。香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部創作總監華文迪透露，與舞團合作，緣於雙方同樣有著服務社會的使命，並以娛樂、藝術連結觀眾。所有表演製作元素都經雙方精心設計，其中為保護芭蕾舞蹈員的關節和保持發揮，舞台特別鋪設彈性地板，減輕彈跳動作的影響。

香港芭蕾舞團藝術總監衛承天則指出，StellaLou的追夢經歷也是每名芭蕾舞蹈員的夢想和故事。舞團更傾盡全團近50位舞蹈員將輪流於共45場次中演出。編舞不但融合芭蕾舞和現代風格，更加入有迪士尼角色的特色，讓觀眾可以從舞姿找到他們的影子。為讓觀眾一眼分辨舞者代表的迪士尼人物，由迪士尼設計的服裝亦花上心思，將顏色和靈感連上，如紫色代表StellaLou、啡色代表小熊Duffy等。靈感方面，敘述StellaLou在世界各地巡演，則是舞蹈員在同伴的幫助下騰空躍起，表達走訪不同國度。考慮到舞蹈員動作需要，舞衣設計剪裁和彈性均可方便舞蹈員盡情發揮。