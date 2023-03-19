迪⼠尼相隔3年再辦「10K Weekend」 近18000跑手參與

香港迪⼠尼樂園度假區「10K Weekend」相隔3年後，於周六至周日(18至19日)⼀連兩⽇舉⾏，亦是疫情後首度於度假區舉辦的大型活動，吸引近18,000名跑⼿參與，部份更以耀眼奪目的迪⼠尼造型亮相。多個迪⼠尼角色和演藝人員在樂園沿途各處、由美國⼩鎮大街到「奇妙夢想城堡」的拱⾨為跑⼿打氣。多名本港領袖亦參與「香港迪⼠尼樂園領袖 3 公⾥跑」。

「Marvel 超級英雄 10 公⾥跑」的冠軍可贏取香港迪⼠尼樂園酒店住宿⼀晚，可選擇國賓廳「仙杜瑞拉」或《魔雪奇緣》主題套房，以及 Skechers 港幣 1,000 元購物禮券⼀張及鞋劵⼀張。 亞軍及季軍分別獲贈香港迪⼠尼樂園酒店⾃助午餐和 Skechers 購物禮券⼀張。

另外，為慶祝華特迪⼠尼公司成立 100 周年，所有完成賽事的跑⼿可獲迪⼠尼 100 周年主題的掛繩及獎牌。香港迪⼠尼亦會將活動的部分收益捐贈予傷青會， ⽀持「傷⻘動⼒學堂」計劃，為殘疾兒童及青少年提供不同的戶外訓練及運動活動，協助他們融入社會。

香港迪⼠尼亦續與「綠惜地球」合作，推出⼀系列環保措施，當中包括在賽道沿途提供飲水機，鼓勵跑⼿⾃備水樽，並在現場回收紙杯、膠樽、號碼布夾、 袋⼦、⾏李標籤、紙包裝、香蕉⽪和其他可回收物品。迪⼠尼義工隊亦會在現場向跑⼿教育環保訊息。

香港迪⼠尼樂園度假區⾏政總裁莫偉庭表示，闊別超過三年，很高興在「香港迪⼠尼樂園 10K Weekend」再次接待所有參賽選⼿和迪⼠尼粉絲。今年跑⼿和迪⼠尼粉絲可首次跑過「奇妙夢想城堡」的拱⾨，期望透過今次活動凝聚社區，並提醒大眾關注健康。贊助今次活動的友邦香港及澳⾨首席執⾏官馮偉昌則指，樂見今年參與者可除下口罩，與家人無拘無束盡情享受活動。