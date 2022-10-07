迫幼子一同自瀆睇色情片 前男警猥褻罪成囚4年

47歲前男警涉要求年幼兒子睇色情片、與對方一起自瀆，被控煽惑兒童作出嚴重猥褻行為等4項控罪罪成，昨判囚4年。法官斥被告無恥地做出令人作嘔的猥褻自瀆行為，荼毒兒子禍延下一代，扭曲了兒子性觀念。

被告以「FSL」代表，早前被裁定兩項向16歲兒童作猥褻行為罪，和兩項煽惑16歲以下兒童作嚴重猥褻行為罪成。辯方求情指被告並非利用事主洩慾，犯案時從無身體接觸，事主大多數情況均屬自願。

法官判刑時引述X的創傷報告指，X於18年底無法忍受被告的操控，19年初終揭發事件，X事後仍對色情影像感噁心，無法忍受再見到被告和聽到他的聲音。法官判刑前提及被告因2次擅離職守被警隊革職，曾中風入院，精神科報告顯示被告曾患上妄想症和適應障礙症，經治療後情況穩定。

法官又指，案件雖然不是非禮，但同樣嚴重，被告作為父親負有管教責任，卻沒以身作則樹立正面價值，反而無恥做出令人作嘔的猥褻自瀆行為，荼毒兒子禍延下一代，扭曲了兒子性觀念，甚至與異性建立關係的交際能力，更加以藤條威嚇兒子，罪責更加重。法官又考慮到被告對前妻的傷害須嚴懲，加上被告求情理由無一成理，部分刑期分期執行，判被告入獄4年。

案情指，案發於16至18年12月，被告兒子X當時年約10至12歲。審訊時，庭上播出X錄影片段，指讀小一時，被告已教他若上課時眼瞓，可到廁所「抓下體」。讀小五時，被告每周會播色情片，並要求一同自瀆，當X拒絕時被告手持藤條威脅。X亦稱，被迫看父母交歡直播，直言覺得很變態。