迫港製產品標示「中國製造」　美反對世貿裁決無意撤回　丘應樺：世貿報告清晰反駁美方無理觀點 (更新)

【10:50更新】特區政府歡迎世貿爭端解決機構專家組裁定，由香港出口往美國的產品來源地標記，必須標示為「中國」而非「香港」的規定，不符合世貿規則，已去信美國貿易代表，敦促立即撤回有關違規措施。美國貿易代表發言人表示，美方強烈反對裁決，不打算取消標記要求，指美方不會將基本安全問題的判斷或決策權交給世貿，有關報告進一步凸顯對世貿進行根本改革的必要性。

丘應樺：世貿報告清晰反駁美方無理觀點

在本港，商務及經濟發展局局長丘應樺今日(22日)上午見傳媒，他表示裁決清楚顯示美方違反規定，無理打壓香港產品，將貿易問題政治化，以及這是對中國香港作為單獨關稅區的充分肯定，又指世貿報告清晰反駁美方無理的觀點。被問到美方表明不同意裁決，並無意撤回有關規定，他指世貿設有上訴機制，不同意裁決可在60日內可以上訴，期間報告會暫時凍結，特區政府會留意事態發展，決定下一步行動。

丘應樺又說，已經去信美國貿易代表戴琪，敦促美方尊重專家組裁決及建議，立即撤回規定，停止違反世貿規則。他亦已要求特區政府駐華盛頓經貿辦，聯絡美國貿易代表辦公室，和美國海關及邊境保衛局，要求撤回規定。

