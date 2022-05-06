追落後發展轉廢為能設施 盡快達成零廢堆填目標

現時香港兩個堆填區平均每日接收共11,000公噸都市固體廢物，於堆填區中分解產生的溫室氣體，成為主要排放來源，而特區政府提出《香港資源循環藍圖2035》及《香港氣候行動藍圖2050》，希望達到全民減廢、資源循環及零廢堆填以處理香港的垃圾。

環境保護署助理署長(廢物基建規劃)雷學良指，於固體廢物處理上，如上海、廣州及深圳周邊城市都已採用固體廢物資源化計劃，利用先進熱能焚化處理，既可產生電力供市民使用，亦可大幅壓縮固廢物的體積再作處理。相對而言香港已落後了很多，特區政府在推動全民減廢和乾淨回收的同時，亦會加快發展足夠的「轉廢為能」設施，以積極應對廢物和氣候變化問題。

耗資 180 億興建 首座焚化爐 2025 啟用

為盡快達成零廢堆填及碳中和的目標，耗資180億元，正於石鼓洲旁興建佔地約16公頃人工島上的I．PARK1(綜合廢物管理設施第一期)，預期可於2025年投入服務，屆時每日將可處理3,000公噸固體廢物。但因應每日仍有約8,000公噸廢物有待處理，政府於今年初公布研究於屯門曾咀中部煤灰湖設I．PARK 2，雷學良盼可盡快完成研究並於2025年進行招標，2030年代初期落成，料I．PARK 2每日可處理達4,000公噸都市固體廢物。

轉廢為財 讓固廢再現價值

環保署亦將展開全港性選址研究，物色其他合適地點興建更多「轉廢為能」設施，將就地點、面積大小、人口分布、運輸路線和成本等不同因素作出考慮，從而選出合適地點興建設施，以便可處理更多都市固體廢物，不但可「轉廢為能」，還可透過回收再造等方法「轉廢為財」，讓固體廢物再次產生價值，盡快實現「零廢堆填」的目標。此外，雷學良亦指「轉廢為能」設施可供市民參觀和使用相關休閒設施，以認識更環保的處理方法，打破對固體廢物處理方法的傳統觀念。

適逢今年是香港首個最大的「轉廢為能」設施，位於屯門曾咀稔灣路的T．PARK［源．區］踏入6周年，歡迎公眾預約參觀，以增加對「轉廢為能」的認識。T．PARK自啟用至今已處理超過2,700,000公噸污泥，產生超過330,000,000度電力，並減少多達890,000公噸溫室氣體排放。