退伍軍人病個案增5宗　有患者居東頭邨及漁光邨

本港過去一周新增5宗退伍軍人病個案，4男1女患者年齡介乎40至88歲，自身均有長期病患。衞生防護中心表示，上周日(22日)至上周六(28日)期間接獲的5宗呈報個案，分別居於石排灣、堅尼地城、黃大仙及青衣、屯門和元朗。

截至上周六，本港今年至今錄得24宗退伍軍人病個案，去年和前年分別有69和104宗。衞生防護中心發言人稱，衞生署正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。」

退伍軍人病5宗新增個案

72歲男病人，有長期病患，居於堅尼地城堅彌地城新海旁1號華寶大廈

59歲男病人，有長期病患，居於青衣長安邨安洋樓和黃大仙東頭(二)邨彩東樓

42歲男病人，有長期病患，居於元朗紫珊園第二座

88歲女病人，有長期病患，居於石排灣漁光邨海鷗樓

40歲男病人，有長期病患，居於屯門龍逸邨健龍樓

發言人表示，男性、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士，均較易感染退伍軍人病，又指部分情況或增加患病風險，如供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

當局指，退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等，病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。