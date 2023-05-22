退伍軍人病｜新增4宗個案 其中最年長83歲患者居何文田愛民邨

根據退伍軍人病個案最新數字，於上周日（14日）至周六（20日）期間，衞生防護中心錄得3男1女共4宗社區感染的退伍軍人病個案呈報，包括一名66歲男病人，有長期病患，居於屯門大欖涌聯安新村；一名68歲男病人，有長期病患，居於東涌滿東邨滿泰樓；一名83歲女病人，有長期病患，居於何文田愛民邨衛民樓；及一名68歲男病人，有長期病患，居於灣仔東南大廈。

發言人指正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。截至周六（20日），今年錄得23宗退伍軍人病個案。2022年及2021年分別有80宗及69宗。

吸煙飲酒50歲以上男士較易感染

發言人又指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，某些情況亦可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。