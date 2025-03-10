退伍軍人病｜清遠佛山旅行團多兩人感染　入住酒店去年底涉5宗個案

領華旅行社的LB3280清遠和佛山旅行團，再多兩名團友感染退伍軍人病，連同早前個案相關旅行團累計錄得8宗輸入個案。衞生防護中心發現，這8宗個案在佛山入住的其中一間酒店，與去年11月5宗個案相同。

曾入住佛山美豪酒店

最新兩名男患者分別78歲和66歲，分別在2月20日至22日，以及2月21日至23日參與相關旅行團。衞生防護中心調查顯示，8宗個案在本地並沒有共同暴露史，當中6人和2人分別參加於2月20日和2月21日出發的清遠和佛山旅行團。中心又指，患者們與去年11月涉及兩個佛山旅行團的5宗退伍軍人病輸入個案，同樣在旅程中曾入住佛山市南海區獅山鎮虹嶺一路16號佛山美豪酒店。