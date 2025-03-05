退伍軍人病｜清遠佛山旅行團4團友感染　防護中心籲3個旅行團聯絡 (附日期及編號)

一個清遠佛山旅行團有4名團友感染退伍軍人病，衞生防護中心呼籲該團和另外兩個行程、入住酒店相同的旅行團，聯絡中心跟進其健康情況。

4人無本地共同暴露史

衞生防護中心指，領華旅遊社2月20日至22日舉辦的清遠佛山旅行團，有一名77歲女子感染退伍軍人病，展開流行病學調查後發現同團另外兩男一女同樣感染，4人年齡介乎61至77歲。中心初步調查顯示，4人在本地並沒有共同暴露史，因此相信他們是外遊期間感染，屬輸入個案。

領華旅遊社在2月21日至23日，以及2月26日至28日曾舉辦另外兩個行程、入住酒店相同的清遠佛山旅行團，3個旅行團的團號均是LB3280。衞生防護中心為審慎起見，呼籲參與這3個旅行團的團友，致電中心熱線2125 2670以便跟進其健康情況，提供適切評估和醫學監察。熱線明日至本月14日的周一至五朝九晚五、周六和日早上9時至下午1時運作。