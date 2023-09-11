退伍軍人病｜過去一周錄得10宗個案　7人社區感染兩人健康良好

衞生防護中心公布退伍軍人病最新情況，指上周日(3日)至上周六(9日)期間，錄得10宗退伍軍人病個案呈報，當中7名年齡介乎56至93歲的5男2女病人，屬社區感染個案，兩人過往健康良好、5人有長期病患。

兩患者潛伏期曾到內地

屬社區感染個案的7名患者，分別居於沙田第一城第36座、將軍澳峻瀅II第三座、黃大仙啟德花園第三座、荃灣海濱花園海霞閣、中環嘉咸街28號、北角渣華道37-39號清華樓和馬鞍山井頭村。

至於餘下的3宗個案，包括潛伏期有外遊紀錄、居於鰂魚涌海山樓的68歲男子，以及潛伏期內曾到內地、屬輸入個案的60歲和87歲男子，3人均有長期病患。