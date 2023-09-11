熱門搜尋:
水浸 鯨魚 天氣 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 黃大仙 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023 摩洛哥地震 觀塘
返回
本地
2023-09-11 19:22:06

退伍軍人病｜過去一周錄得10宗個案　7人社區感染兩人健康良好

分享：
沙田第一城。(資料圖片／蘇文傑攝)

沙田第一城。(資料圖片／蘇文傑攝)

衞生防護中心公布退伍軍人病最新情況，指上周日(3日)至上周六(9日)期間，錄得10宗退伍軍人病個案呈報，當中7名年齡介乎56至93歲的5男2女病人，屬社區感染個案，兩人過往健康良好、5人有長期病患。

兩患者潛伏期曾到內地

屬社區感染個案的7名患者，分別居於沙田第一城第36座、將軍澳峻瀅II第三座、黃大仙啟德花園第三座、荃灣海濱花園海霞閣、中環嘉咸街28號、北角渣華道37-39號清華樓和馬鞍山井頭村。

至於餘下的3宗個案，包括潛伏期有外遊紀錄、居於鰂魚涌海山樓的68歲男子，以及潛伏期內曾到內地、屬輸入個案的60歲和87歲男子，3人均有長期病患。

峻瀅II。(資料圖片／陳奕釗攝)

峻瀅II。(資料圖片／陳奕釗攝)

今年至今錄80宗個案

截至上周六(9日)，本港今年共錄得80宗退伍軍人病個案，而去年和前年全年分別有80和69宗。衞生防護中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素，以及是否出現群組個案。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。衞生防護中心發言人稱，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。衞生署強調，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受