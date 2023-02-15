退休公務員投資虛擬貨幣被騙1400萬 八旬翁墮「曾俊華」廣告騙案失330萬元

本港騙案禁之不絕，警方日前接獲一名60歲剛於上月才退休的男公務員報案，指早前透過網上社交平台認識一名女子，自稱是新加坡資訊科技技術員，並有投資加密貨幣的內幕消息，確保投資回報豐厚，遊說他投資虛擬貨幣。事主於2022年7月30日至2022年12月31日期間，先後轉帳51次到對方指定的35個銀行戶口，涉款1,434萬元，及後他發現投資平台關閉，懷疑受騙報警。警方經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，案件至今無人被捕。
此外，近期網上不時有假冒官員的詐騙廣告，前財政司長曾俊華亦曾發文提醒市民慎防相關騙局，但仍有市民不慎中招。據了解，一名跑馬地86歲退休老翁，去年底在網上看到，聲稱是前財爺曾俊華刊登的推廣加密貨幣廣告，遂留下聯絡方法。翌日一名聲稱來自英國的「投資加密貨幣經紀」以WhatsApp聯絡受害人，遊說事主投資加密貨幣，稱可帶來豐厚回報。其後，事主收到該「經紀」傳來的一個虛假投資交易網站(http://megamarkets.com)，先後向騙徒進行24次信用卡簽帳，涉及約210萬元，又按騙徒指示5次匯款到指定銀行戶口，涉及約110萬元。其後騙徒失聯疑受騙，於是報警求助，總損失額約330萬元。