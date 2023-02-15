退休公務員投資虛擬貨幣被騙1400萬 八旬翁墮「曾俊華」廣告騙案失330萬元

本港騙案禁之不絕，警方日前接獲一名60歲剛於上月才退休的男公務員報案，指早前透過網上社交平台認識一名女子，自稱是新加坡資訊科技技術員，並有投資加密貨幣的內幕消息，確保投資回報豐厚，遊說他投資虛擬貨幣。事主於2022年7月30日至2022年12月31日期間，先後轉帳51次到對方指定的35個銀行戶口，涉款1,434萬元，及後他發現投資平台關閉，懷疑受騙報警。警方經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，案件至今無人被捕。

