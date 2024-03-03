退休婦調查揭逾半照顧長幼衍壓力困擾　組織籲與家人坦誠溝通分工

本周五(8日)就是婦女節，有調查發現一半年滿50歲的退休婦女，平均每日花四分之一時間照顧家人，不少都認同肩負照顧長幼責任不時帶來各種身心問題，另有逾半情緒出現困擾、「亮起紅燈」。調查機構建議婦女提前與家人就家庭分工和照顧責任坦誠溝通，以及事先了解社會對照顧者的資源和支援網絡。

香港基督教女青年會早前訪問930名年齡介乎50至70歲的退休婦女，有一半表示退休後需要照顧家人，如伴侶、父母和子女等，平均每日照顧時間約5小時42分鐘，接近一日的四分之一。

調查有31.6%受訪者認為照顧時間過長，有31.4%人更表示感到極大壓力，亦有不少認同負起照顧長幼責任，不時會帶來各種身心問題，如近六成覺得個人時間及空間減少、近半分別感身體和精神疲累等。調查同時反映退休婦女面對的健康困擾，有八成六指自己受痛症困擾、八成人有病患在身，另發現有53.2%受訪者情緒出現困擾、「亮起紅燈」。

婦人嘆退休生活與預期有落差

有6個哥哥和1名弟弟、化名小玲的退休婦女，在退休前已是母親的主要照顧者，及後更需同時請假陪同截肢的兄長到醫院覆診，卻甚少獲得其他兄弟支援。她去年因丈夫確診長期病患，選擇退休全職照顧丈夫和身兼哥哥的照顧者，坦言退休生活與預期有落差，「本來計劃退休後與丈夫經常去旅行，現在卻是經常陪親人去醫院」，另因擔心財政儲備而減少外出用膳或娛樂。