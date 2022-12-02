退休漢不滿「肥叉變瘦叉」帶刀折返追究　傷人罪成囚12周

一名六旬退休漢今年4月在粉嶺雍盛苑街市買叉燒，疑因「肥叉」變「瘦叉」問題，與街市燒味店員爭執。其後該男子離開不久帶刀折返，店員亦不甘示弱，從廚房拿鐵湯勺還擊，終演變成肢體衝突。警方及後拘捕2人，並落案起訴他們傷人及管有攻擊性武器等共4罪。今(2日)被粉嶺裁判法院判囚12星期。

被告劉艷波被控在2022年4月14日，於粉嶺雍盛苑街市鍾鼎燒味外，非法及惡意傷害店員陳錦雄，並管有攻擊性武器，即1把刀，意圖將其作非法用途使用。

被告患有高血壓、脂肪肝

辯方求情時指，61歲被告劉艷波為退休人士，曾任職廚師，患有高血壓、脂肪肝，須要長期服藥。案發當日不滿所購買的叉燒由「肥叉」變「瘦叉」，加上在家喝了藥酒，一時衝動下，於家中取刀回到案發地點。雖然被告用刀指向受害人，但其後已把刀扔掉，被告亦被受害人用湯勺襲擊所傷。被告於開審前認罪，有悔意，冀法庭輕判。

裁判官判刑指，被告不滿食物質素，而帶刀到受害人工作地點爭執，又取出該刀指向受害人，被告受傷則是咎由自取。考慮到整體案情，雖被告於開審前認罪，但有案例指出管有攻擊性武器罪須判處監禁式刑罰。不過，裁判官接納求情指被告年事已高，有悔意，因飲酒後衝動所致，2項控罪分別以12周及16周為量刑起點，扣減4分之1刑期後，下令2項刑期同期執行，總刑期為12周。