退燒藥續現搶購潮 有藥房拆散賣增供應

內地防疫政策大幅改變後，對止痛退燒藥等需求激增，本港近日亦持續一股搶購潮。有藥房商會表示，知悉部分藥房為讓更多人可購買，將止痛退燒藥拆成散裝出售，又強調不同品牌的「撲熱息痛」藥物功效相同。另外，行政會議成員湯家驊確診新冠肺炎，他指發病初期快速測試結果持續呈陰性，呼籲市民勿完全依賴快測結果。
自內地上周公布「新十條」防疫政策後，大批民眾湧往藥房和醫院診所等，搶購退燒、止痛、止咳等藥物，搶購潮其後更蔓延至本港，不少市民購買必理痛止痛退燒藥後寄回內地。港九藥房總商會副理事長張德榮昨在電台節目稱，很多人均要買指定品牌的止痛退燒藥，而涉事品牌的供貨自第五波疫情後，已變得不穩、「返貨」斷斷續續。
張德榮透露，有藥房把盒裝藥物拆成散裝，希望作為維持供應的權宜之計。他指，藥廠每年都有固定的產量計劃，若某個地區突然缺貨，藥廠難以在短時間內大幅增產或補充貨源。他並強調，本港有很多同類藥物替代，而不同品牌的「撲熱息痛」藥效相同，呼籲市民毋須擔心。
湯家驊確診 倡勿依賴快測結果
本港昨增14,717宗確診，包括704宗輸入個案，多25名年齡介乎62至95歲的患者離世。湯家驊昨在社交網站公布確診消息，指自己日前已出現發燒等病徵，但當日快測結果仍為陰性，直至昨日才呈陽性。他提醒市民，不應完全依賴快測結果，「自己身體才是最準確的測試」，稍為有感冒病徵也必須嚴陣以待。
繼跨境貨運防疫措施「鬆綁」，港人免檢疫與內地通關也初現曙光。民建聯立法會議員陳恒鑌昨在社交網站引述消息指，內地本月有望先為緊急、公務和商務人士「開關」。