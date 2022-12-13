退燒藥續現搶購潮 有藥房拆散賣增供應

內地防疫政策大幅改變後，對止痛退燒藥等需求激增，本港近日亦持續一股搶購潮。有藥房商會表示，知悉部分藥房為讓更多人可購買，將止痛退燒藥拆成散裝出售，又強調不同品牌的「撲熱息痛」藥物功效相同。另外，行政會議成員湯家驊確診新冠肺炎，他指發病初期快速測試結果持續呈陰性，呼籲市民勿完全依賴快測結果。

自內地上周公布「新十條」防疫政策後，大批民眾湧往藥房和醫院診所等，搶購退燒、止痛、止咳等藥物，搶購潮其後更蔓延至本港，不少市民購買必理痛止痛退燒藥後寄回內地。港九藥房總商會副理事長張德榮昨在電台節目稱，很多人均要買指定品牌的止痛退燒藥，而涉事品牌的供貨自第五波疫情後，已變得不穩、「返貨」斷斷續續。

張德榮透露，有藥房把盒裝藥物拆成散裝，希望作為維持供應的權宜之計。他指，藥廠每年都有固定的產量計劃，若某個地區突然缺貨，藥廠難以在短時間內大幅增產或補充貨源。他並強調，本港有很多同類藥物替代，而不同品牌的「撲熱息痛」藥效相同，呼籲市民毋須擔心。