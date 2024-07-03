送出及免費裝1萬個LED燈膽 團體盼助基層減開支節能

照明是日常生活的基本需求之一，隨科技進步，不少市民都換上更節能的LED燈膽，但LED燈膽或因售價較舊式燈膽高，不少基層仍沿用舊式燈膽。香港中國企業協會本月起，為1萬戶有需要市民送上及免費安裝LED燈膽，協助市民節省開支，節約社會公共資源，減少碳排放，推動社會綠色可持續發展；並分為2個階段，首階段本月起於深水埗進行，預計下月起踏入第2階段，推廣至全港18區。

承辦機構潤愛同行表示，LED燈膽不含有害物質，對改善環境質量及應對氣候變化有積極意義，壽命又達1.5萬小時，是傳統鎢絲燈膽的10倍以上，而在同樣使用1.5萬小時的情況下，預料計劃可為每戶節省最多4,688元支出，並減少固體廢棄物的產生。