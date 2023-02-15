送禮慶祝｜調查：港人慶生人均花費逾2000元　8成女士著緊過生日　禮物竟然最憎收呢樣？

有調查指，慶生人均花費逾2000元，8成女士最著重過生日，但禮物竟然最憎收這樣。(網上圖片/unsplash)

調查結果亦反映男女重視誰的生日有明顯分別，相比自己生日(55%)，男士更重視另一半生日(72%)；女士則普遍認為自己生日(77%)較另一半生日(63%)重要。而隨年紀愈大有機會因為開始成家立室，相比起年輕受訪者較着重自己的生日。

近日生活易（ESDlife）旗下的送禮及慶祝主意網上資訊媒體Anniversary.ESDlife，發布一項「港人送禮及慶祝習慣調查」，發現港人最重視的紀念日為「生日」，依次分別為「自己生日」(69%)、「家人生日」(68%)及「另一半生日」(66%)。

身邊人生日或有喜事，總會送禮慶祝。有調查發現，香港人慶生人均花費逾2000元，8成女士最著重過生日，但禮物竟然最不想收到這樣？

港人最愛電子產品 最討厭「 DIY 手作」

調查又發現，港人最想收到的生日禮物第一位是「電子產品及相機」(71%)，其次為「皮具」(57%) 及「首飾」(56%)，一般常見的「生日蛋糕」則只排第五位(42%)。其中女士最愛首飾、手袋；男士則喜愛電子產品、相機。

至於最不想收到的生日禮物，分別有超過5成男士及6成女士，選擇「手作、DIY工藝品」，更有近6成女士表示不想收花。

慶生人均花費逾2000元

而港人的禮物消費預算方面，如為自己、伴侶或父母慶祝生日，「買禮物」及「食飯慶祝」中位數各為港幣1,000元；如既買禮物又食飯慶祝，即每次花費共港幣2,000元。

調查亦發現，有小朋友的受訪者最大手筆。為子女慶祝生日預算中位數為港幣3,000元，是會請父母食飯或買禮物慶祝生日的預算中位數港幣1,000元的 3 倍；為寵物過生日，預算中位數亦有港幣600元。

是次調查為網上問卷訪問，共有2,047位受訪者，目的為了解港人送禮及慶祝的習慣與消費模式。