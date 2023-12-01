熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 轉數快FPS 劉馬車 明愛醫院 CLOCKENFLAP 叱咤2023 社內相親 尹光 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 鍾培生
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-01 04:31:59
日報

送ICU途中無開氧氣樽氣閥 明愛79歲男病人搶救後不治 院方向家屬致歉 未有醫護停職

分享：
頭版
明愛醫院

明愛醫院發生嚴重醫療事故。一名血氧飽和度下降的79歲男病人，由眼科病房轉送深切治療部(ICU)期間，使用的氧氣樽氣閥未有開啟，其後經搶救證實不治。醫管局指，當時由年資逾10年的一名眼科醫生和兩名資深護士負責運送，在釐清事件前不會確立誰人對與錯，現未有醫護需要停職。有病人組織同意現時不能斷言責任誰屬，另有議員關注恆常訓練是否涵蓋新款儀器。

明愛醫院 醫療事故

明愛醫院向死者家屬致歉。(鍾式明攝)

醫管局前日深夜發新聞稿公布事件指，明愛醫院一名多次因腸阻塞問題入院接受治療、原定周三接受眼科預約手術的79歲男病人，前一日留院期間懷疑出現急性腸阻塞情況、血氧飽和度下降，他早上11時許由眼科病房轉抵ICU後，醫護人員發現運送時使用的氧氣樽並無開啟氣閥，病人經插喉搶救後延至中午12時許離世。

該院昨召開記者會交代，指病人當日早上9時許已不太清醒、血氧飽和度下降，醫護人員遂為他在病床旁插喉補充氧氣，至11時神志變得更不清醒，醫護決定把他轉送ICU。病人之後由年資俱超過10年的一名眼科醫生和兩名資深護士運送，其間要改用氧氣樽供氧，團隊並因應病人血氧下降加大氧氣供應，惟最終發現氣閥並無打開。

明愛醫院 醫療事故 氧氣樽

事件涉及氧氣樽氣閥未有開啟。(鍾式明攝)

未知沒輸送氧氣是否關鍵致命原因

明愛醫院行政總監屈銘伸指，搶救過程發現病人有很多嘔吐物，其血液也能種出兩種腸道細菌。屈銘伸續稱，病人接受氧氣輸送是一種補貼，而非維生的唯一舉措，現未知沒輸送氧氣是否關鍵致命原因，在確立事實前不會斷定醫護人員責任、事情對與錯，相關醫護現如常上班。明愛醫院已採取改善措施，包括在每個氧氣樽掛上使用指引、要求所有會使用的醫護向主管示範如何使用，並強調有恆常訓練及設有步驟清單，醫管局現正採購智能氧氣樽相信明年可使用。醫務衛生局長盧寵茂昨出席活動後表示，對事件感到難過，強調沒有人想發生醫療事故，當局會盡力改進。九龍西醫院聯網與明愛醫院向死者家屬致歉，將成立根源調查委員會調查事件，3個月內交報告，個案亦已呈報死因裁判庭。

香港病人政策連線主席林志釉認為，今次事件無可否認是一個嚴重缺失，但病人本身病情亦有惡化，在釐清沒有供氧是否與病人離世有必然、直接或間接關係前，不能直接定奪因沒開氣閥導致病人死亡，現階段要小心處理所謂責任的問題，直言不能簡單以「A+B=C」評論。

本身是外科醫生的立法會議員林哲玄指，醫護最重要的原則是當施用任何治療而病人沒有明顯反應時，便要檢視治療是否到位，「加大氧氣都要睇下有冇氧氣出」，又稱病人自身情況嚴重，包括有細菌感染、有嘔吐物積累等，都可引致病況急轉直下。林哲玄又關注，恆常訓練和演習有否確保醫護人員懂得用最新款氧氣樽，「如果係新樽而護士未用過，可以怪佢咩？」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受