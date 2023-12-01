送ICU途中無開氧氣樽氣閥 明愛79歲男病人搶救後不治 院方向家屬致歉 未有醫護停職

明愛醫院發生嚴重醫療事故。一名血氧飽和度下降的79歲男病人，由眼科病房轉送深切治療部(ICU)期間，使用的氧氣樽氣閥未有開啟，其後經搶救證實不治。醫管局指，當時由年資逾10年的一名眼科醫生和兩名資深護士負責運送，在釐清事件前不會確立誰人對與錯，現未有醫護需要停職。有病人組織同意現時不能斷言責任誰屬，另有議員關注恆常訓練是否涵蓋新款儀器。

該院昨召開記者會交代，指病人當日早上9時許已不太清醒、血氧飽和度下降，醫護人員遂為他在病床旁插喉補充氧氣，至11時神志變得更不清醒，醫護決定把他轉送ICU。病人之後由年資俱超過10年的一名眼科醫生和兩名資深護士運送，其間要改用氧氣樽供氧，團隊並因應病人血氧下降加大氧氣供應，惟最終發現氣閥並無打開。

醫管局前日深夜發新聞稿公布事件指，明愛醫院一名多次因腸阻塞問題入院接受治療、原定周三接受眼科預約手術的79歲男病人，前一日留院期間懷疑出現急性腸阻塞情況、血氧飽和度下降，他早上11時許由眼科病房轉抵ICU後，醫護人員發現運送時使用的氧氣樽並無開啟氣閥，病人經插喉搶救後延至中午12時許離世。

未知沒輸送氧氣是否關鍵致命原因

明愛醫院行政總監屈銘伸指，搶救過程發現病人有很多嘔吐物，其血液也能種出兩種腸道細菌。屈銘伸續稱，病人接受氧氣輸送是一種補貼，而非維生的唯一舉措，現未知沒輸送氧氣是否關鍵致命原因，在確立事實前不會斷定醫護人員責任、事情對與錯，相關醫護現如常上班。明愛醫院已採取改善措施，包括在每個氧氣樽掛上使用指引、要求所有會使用的醫護向主管示範如何使用，並強調有恆常訓練及設有步驟清單，醫管局現正採購智能氧氣樽相信明年可使用。醫務衛生局長盧寵茂昨出席活動後表示，對事件感到難過，強調沒有人想發生醫療事故，當局會盡力改進。九龍西醫院聯網與明愛醫院向死者家屬致歉，將成立根源調查委員會調查事件，3個月內交報告，個案亦已呈報死因裁判庭。

香港病人政策連線主席林志釉認為，今次事件無可否認是一個嚴重缺失，但病人本身病情亦有惡化，在釐清沒有供氧是否與病人離世有必然、直接或間接關係前，不能直接定奪因沒開氣閥導致病人死亡，現階段要小心處理所謂責任的問題，直言不能簡單以「A+B=C」評論。

本身是外科醫生的立法會議員林哲玄指，醫護最重要的原則是當施用任何治療而病人沒有明顯反應時，便要檢視治療是否到位，「加大氧氣都要睇下有冇氧氣出」，又稱病人自身情況嚴重，包括有細菌感染、有嘔吐物積累等，都可引致病況急轉直下。林哲玄又關注，恆常訓練和演習有否確保醫護人員懂得用最新款氧氣樽，「如果係新樽而護士未用過，可以怪佢咩？」