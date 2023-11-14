熱門搜尋:
鄧麗欣 深水埗錶行劫殺案 天氣 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-14 04:31:55
日報

透過高才通昨申請來港 前NBA球星馬貝利 盼貢獻香港籃球發展

分享：
馬貝利

馬貝利稱未來可為香港籃球發展作貢獻。 (陳詠琳攝)

高端人才通行證計劃截至上月底，已接獲5.4萬宗申請，其中約4.3萬獲批。前NBA球星史提芬馬貝利(Stephon Marbury) 昨亦提交高才通申請。他表示，感覺香港與紐約的氛圍非常類近，相信自己亦適合在香港生活，盼獲批來港能為香港籃球發展作貢獻。

Ad Block

46歲的史提芬馬貝利曾效力於鳳凰城太陽(Phoenix Suns)、波士頓塞爾特人(Boston Celtics)等NBA隊伍，以及曾擔任中國男子籃球職業聯賽(CBA)球隊北京控股紫禁勇士籃球俱樂部(北控男籃)主教練，最近則成為凝動香港體育基金《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽及訓練計劃大使。他指，自己來自低收入家庭，希望幫助基層孩子接觸自己以前無法體驗的事物，並透過他自身經歷，讓基層孩子得到希望和啟發。

他續指，自己在紐約長大，感覺香港與紐約的氛圍非常類近，而香港又是一個中西文化合璧的城市，相信來港後，很快便能適應本地生活。他又盼未來可為香港籃球發展作貢獻，更想作為「美國佬向香港小孩講述中國」，透過分享成為香港小朋友了解北京的橋梁，在香港傳播正能量，並鼓勵更多來自世界各地的人透過人才計劃來港。

馬貝利 劉鎮漢

劉鎮漢盼更多體育專才來港

人才服務辦公室總監劉鎮漢回應指，對史提芬透過高才通申請來港感高興；若申請獲批，人才辦非常歡迎他來港居住，完成夢想，並會積極跟進他的個案，認為該個案顯示香港是一個讓人才得以發展的目的地，未來計劃與史提芬合作宣傳香港，希望能吸引更多體育專才來港。

高才通計劃於2022年12月28日推出，截至上月底，已接獲5.4萬宗申請，其中約4.3萬獲批，當中以中國內地人才最多，佔獲批人數94%。

高才通
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受