透過高才通昨申請來港 前NBA球星馬貝利 盼貢獻香港籃球發展

高端人才通行證計劃截至上月底，已接獲5.4萬宗申請，其中約4.3萬獲批。前NBA球星史提芬馬貝利(Stephon Marbury) 昨亦提交高才通申請。他表示，感覺香港與紐約的氛圍非常類近，相信自己亦適合在香港生活，盼獲批來港能為香港籃球發展作貢獻。

46歲的史提芬馬貝利曾效力於鳳凰城太陽(Phoenix Suns)、波士頓塞爾特人(Boston Celtics)等NBA隊伍，以及曾擔任中國男子籃球職業聯賽(CBA)球隊北京控股紫禁勇士籃球俱樂部(北控男籃)主教練，最近則成為凝動香港體育基金《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽及訓練計劃大使。他指，自己來自低收入家庭，希望幫助基層孩子接觸自己以前無法體驗的事物，並透過他自身經歷，讓基層孩子得到希望和啟發。

他續指，自己在紐約長大，感覺香港與紐約的氛圍非常類近，而香港又是一個中西文化合璧的城市，相信來港後，很快便能適應本地生活。他又盼未來可為香港籃球發展作貢獻，更想作為「美國佬向香港小孩講述中國」，透過分享成為香港小朋友了解北京的橋梁，在香港傳播正能量，並鼓勵更多來自世界各地的人透過人才計劃來港。