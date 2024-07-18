逐吋拯救博物館劣化藏品　康文署文物修復師助重見天日

中國不少著名書畫源遠流長，放置在博物館內供人欣賞，全靠文物修復師的「拯救」，才可於合適的保存環境和狀態下重見天日。已有15年文物修復經驗的郎翠妍表示，保留書畫最原本的模樣，修復與保護文物的工作同樣重要，故她希望加深市民對保存文物的認識，合力保護文物。 現任文物修復辦事處一級助理館長(至樂樓)的郎翠妍，本身是化學系畢業生，因中學時曾修讀藝術，故曾到英國深造油畫修復，於09年加入文物修復辦事處至今，先後派駐香港文化博物館和香港藝術館，與不同團隊修復油畫、書畫等，自藝術館在2018年翻新重開後，便專注修復、研究和保護至樂樓和吳冠中的藏品，也有份參與至樂樓策展和裝展。

「小修小補」為修復原則 郎翠妍修復過無數書畫，但最高難度的便是香港藝術館新收的一系列十二屏《山水》。她表示，雖畫作的主要部分狀態尚可，但有些部件已分離及嚴重發黃，需花數月時間調配出合適的染料、製作淡色的絹，再局部重裱；又因該套藏品多達12件，須確保重裱後的所有作品都長度相同、顏色均勻，能以理想的狀況展出，並呈現出一致的視覺效果，令修復過程繁複，成為她15年文物修復師生涯中最具挑戰的作品。 她又說，雖然每一件文物都非常獨特，會運用到不同的修復方式和技法，但背後的概念和目的相近，並以保留原有筆觸、以可逆性較高的材料「小修小補」作修復原則。如面對字畫的嚴重蟲蛀問題時，會利用宣紙穩固狀態及逐一填補蟲洞，不會以墨水補色，以免無法分辨原作和後人填補的部分，影響觀眾欣賞書法家的筆觸。