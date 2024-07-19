逐寸拯救博物館劣化藏品 文物修復師助重見天日　

中國不少著名書畫源遠流長，放置在博物館內供人欣賞，全靠文物修復師的「拯救」，才可於合適的保存環境和狀態下重見天日。已有15年文物修復經驗的文物修復辦事處一級助理館長(至樂樓)郎翠妍表示，為保留書畫最原本的模樣，修復與保護文物工作同樣重要；希望加深市民對保存文物的認識，合力保護文物。

本身是化學系畢業生的郎翠妍，中學曾讀藝術，又到過英國深造油畫修復，於09年加入文物修復辦事處至今，先後派駐文化博物館和藝術館。藝術館在18年翻新重開後，便專注修復、研究和保護至樂樓和吳冠中的藏品，也有份參與至樂樓策展和裝展。