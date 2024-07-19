逐寸拯救博物館劣化藏品 文物修復師助重見天日　

中國不少著名書畫源遠流長，放置在博物館內供人欣賞，全靠文物修復師的「拯救」，才可於合適的保存環境和狀態下重見天日。已有15年文物修復經驗的文物修復辦事處一級助理館長(至樂樓)郎翠妍表示，為保留書畫最原本的模樣，修復與保護文物工作同樣重要；希望加深市民對保存文物的認識，合力保護文物。
本身是化學系畢業生的郎翠妍，中學曾讀藝術，又到過英國深造油畫修復，於09年加入文物修復辦事處至今，先後派駐文化博物館和藝術館。藝術館在18年翻新重開後，便專注修復、研究和保護至樂樓和吳冠中的藏品，也有份參與至樂樓策展和裝展。
郎翠妍修復過無數書畫，其中修復藝術館的一系列十二屏《山水》頗有難度。她稱，畫作新收時的主要部分狀態尚可，但有部件已分離及嚴重發黃，需花數月時間調配出合適的染料、製作淡色的絹，再局部重裱；又因該套藏品多達12件，須確保重裱後的整套作品都長度相同、顏色均勻，呈現出一致的視覺效果，令修復過程繁複，為她15年文物修復師生涯中具挑戰的作品之一。
她說，每件文物都非常獨特，會運用不同的修復技法，但背後的概念和目的相近，以保留原有筆觸和可逆性較高的材料「小修小補」作原則；如字畫有嚴重蟲蛀時，會用宣紙穩固狀態及逐一填補蟲洞，不會以墨水補色，以免無法分辨原作和後人填補的部分。
郎翠妍指，除修復外，保護文物也是工作的重要一環，在新收、借出或借入都要做氮氣除蟲和「身體檢查」，並要存於合適環境。修復師亦以高光譜成像儀等非入侵性儀器紀錄和分析作品，得出新的研究結果，發表相關研究論文。她認為香港在文物修復方面經驗不算資深，但使用的儀器和對藏品的研究都「真係唔輸蝕」；盼能舉辦更多教育和推廣活動，加深市民對保存文物的認識。