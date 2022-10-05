逐步復常 撤機組人員海外閉環 抵港變相「0+0」 梁子超指限聚令「名存實亡」

政府撤銷駐港機組人員在海外執勤時的「閉環管理」安排，即容許他們離開指定酒店，多間航空公司昨隨即通知有關員工。他們執勤返港進入社區前，須先在機場取得核酸檢測陰性結果，其後可自由出入各表列處所、「疫苗通行證」不會轉為「黃碼」，惟其後要連續4日做核酸檢測，變相局部實行「0+0」入境措施。社交距離措施明日(6日)放寬，有呼吸系統專科醫生質疑「限聚令」目前已「名存實亡」，促與部分場所的「安心出行」要求一併取消。

國泰航空前日深夜向員工發內部電郵，通知放寬措施並於昨凌晨隨即生效。駐港機組人員執勤海外地區或台灣航班時，在外站毋須如以往般全程留在酒店、可自由外出，但必須時刻佩戴口罩、禁止參與大型聚會或前往人多擠逼地方，如酒吧及酒館等。他們執勤返港進入社區前，若不屬即日來回航班，便要先在機場取得陰性核酸檢測結果，安排與相關地區抵港旅客的「檢測放行」有別。

進入社區後，駐港機組人員的「疫苗通行證」會維持「藍碼」，可以進入食肆、酒吧等表列處所，變相實施「0+0」入境措施。不過，他們抵港第一至三日要接受核酸檢測和快速測試、第四日要做核酸，要求較「0+3」抵港人士嚴格。國泰航空的內部電郵並提到，機組人員無需再呈交返港後的活動紀錄。

國泰：有助靈活增加航班

港府昨下午公布新安排，相信可有效協助航空公司提升運力，並指已要求航空公司制定內部機制，懲處違反逗留外站條件的機組人員，其特定檢疫安排資格亦會被政府取消。國泰回覆表示歡迎放寬，有助靈活增加航班、加強往返以香港為樞紐的航班網絡聯繫，並會繼續在可行情況下盡快恢復更多航班。香港航空回覆時亦歡迎安排，相信有助提升人手安排效益。HK Express(香港快運航空)表示，會密切留意市況調整航班數量。

香港民用航空事業職工總會主席李永富接受查詢指，核酸檢測往往需要兩至三小時才有結果，要即場等候既影響機組人員休息，過程亦不計入工作時間，希望安排能與旅客看齊，即採樣後便可放行。他續稱，早前已向當局反映問題，但相信放寬仍有助航空業界招聘人手。