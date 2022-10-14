逐步復常 限聚令擬增至12人 下周四酒吧食肆可現場表演

食肆每枱人數上限自今年5月「放寬」以來，「4人限聚令」一直未有同步調整；政府昨終宣布，積極考慮將「限聚令」人數增至12人，惟礙於放寬涉及修例，詳情之後會再確實。另外下周四(20日)起，食肆、酒吧、夜店等表列處所可恢復現場表演，但表演者要7日做兩次核酸檢測、盡量戴口罩等；在主題樂園的戶外地方亦重新容許飲食。有酒吧業界歡迎措施，認為有助提升三成營業額，惟仍希望酒吧營業時間可延長。 本港食肆每枱人數在過去數個月，先後上調至最多8人和12人，但「限聚令」一直未有與之看齊，其上限自今年4月下旬由2人放寬至4人後一直維持。政府昨表示，將積極考慮把上限放寬至12人，但由於調整涉及修例，確實後會再公布。醫務衛生局副局長李夏茵指，同類型措施需要逐步放寬，如發現客觀環境可容許便會再放寬，又稱若疫情許可都希望慢慢走上復常之路。

政府又放寬數項社交距離措施，下周四開始容許餐飲處所、酒吧、夜店和夜總會等表列處所，恢復現場表演和跳舞活動。當局要求有關表演者要每7日做兩次核酸檢測、進入有關處所彩排和表演當日要做快速測試、盡量佩戴口罩和與觀眾保持距離，在場跳舞的非表演者則要全程戴口罩。同日起，市民可在主題樂園戶外範圍飲食。 李夏茵表示，不希望場所「開完又閂，閂完又開」，形容整個防疫或復常政策均希望有序放寬。她理解市民渴望繼續放寬措施，但據最新疫情分析，相信一步步做會對社會較安全。香港酒吧業協會主席錢雋永歡迎措施，認為有助業界舉行萬聖節及世界盃等主題活動宣傳，生意額有望提升兩至三成，惟他仍希望營業時間限制進一步放寬。

下周四放寬措施