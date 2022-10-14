逐步復常 限聚令擬增至12人 下周四酒吧食肆可現場表演

食肆每枱人數上限自今年5月「放寬」以來，「4人限聚令」一直未有同步調整；政府昨終宣布，積極考慮將「限聚令」人數增至12人，惟礙於放寬涉及修例，詳情之後會再確實。另外下周四(20日)起，食肆、酒吧、夜店等表列處所可恢復現場表演，但表演者要7日做兩次核酸檢測、盡量戴口罩等；在主題樂園的戶外地方亦重新容許飲食。有酒吧業界歡迎措施，認為有助提升三成營業額，惟仍希望酒吧營業時間可延長。
本港食肆每枱人數在過去數個月，先後上調至最多8人和12人，但「限聚令」一直未有與之看齊，其上限自今年4月下旬由2人放寬至4人後一直維持。政府昨表示，將積極考慮把上限放寬至12人，但由於調整涉及修例，確實後會再公布。醫務衛生局副局長李夏茵指，同類型措施需要逐步放寬，如發現客觀環境可容許便會再放寬，又稱若疫情許可都希望慢慢走上復常之路。
政府又放寬數項社交距離措施，下周四開始容許餐飲處所、酒吧、夜店和夜總會等表列處所，恢復現場表演和跳舞活動。當局要求有關表演者要每7日做兩次核酸檢測、進入有關處所彩排和表演當日要做快速測試、盡量佩戴口罩和與觀眾保持距離，在場跳舞的非表演者則要全程戴口罩。同日起，市民可在主題樂園戶外範圍飲食。
李夏茵表示，不希望場所「開完又閂，閂完又開」，形容整個防疫或復常政策均希望有序放寬。她理解市民渴望繼續放寬措施，但據最新疫情分析，相信一步步做會對社會較安全。香港酒吧業協會主席錢雋永歡迎措施，認為有助業界舉行萬聖節及世界盃等主題活動宣傳，生意額有望提升兩至三成，惟他仍希望營業時間限制進一步放寬。
現階段不推「0+0」 不撤抵港核酸檢測
對於社會關注何時可放寬入境檢測至「0+0」，李夏茵重申「0+3」僅實施約三周，仍需時觀察能否調整；而就現時旅客抵港時仍要做核酸檢測，或影響訪港意欲，李夏茵稱正正要檢測，才能在機場揪出3%抵港人士確診和分析所涉變異病毒株，現階段不宜放棄有關安排。
至於實施「0+3」後，本港確診數字昨首突破五千，昨增5,622宗個案，包括387宗輸入病例。衛生防護中心分析發現，放寬首周旅客抵港首7日確診比率為4.9%，較放寬前一周的3.1%增加；過去7日確診數字亦較對上一周上升三成。當局昨又錄得23宗變異病毒株Omicron XBB亞系個案，累計29宗當中有24宗均沒有病徵。
坊間有聲音指，一般私家醫生或不願意簽發新冠疫苗「免針紙」，建議由當局設立機構統一簽發。李夏茵認為，醫生簽發與否是基於專業操守而非外圍因素，又指這基本上是醫生責任，若統一發放便變成僅一小部分醫生可做，又稱相信社會對每個醫生有足夠信任。
另外，衛生防護中心轄下聯合科學委員會昨開會，通過建議引入二價疫苗作為第四針加強劑，預計最快明年1月供港，同時維持兒童首兩針接種復必泰疫苗的間距為8星期。