逐漸復常 ! 工展會周五開鑼 身份證有「孖8」可抽福袋

年尾節慶活動繼續走上復常路。周五起，最多花8元便可走入88歲廠商會在維園舉辦的工展會，而本港市民身份證上的數字若有「孖8」，入場更有機會獲得值388元福袋，網上購物亦可抽福袋。今年工展會在疫情下繼續不設試食，而持「黃碼」人士亦可入場同玩同買；廠商會預料銷售額打破去年10億元和同樣吸引逾100萬人次入場。有參展商以隔水加熱即食包裝食品應戰，認為疫後市民改變飲食習慣，有信心取得佳績。 第56屆工展會

展覽日期：2022年12月9日至2023年1月1日(24天)

開放時間：上午11時至晚上8時(晚上7時30分停止入場；最後一天7時結束)

地點：維多利亞公園

門券價格：8元

身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費

第56屆工展會周五起至明年元旦舉行，24天展期雲集426個展商、逾860個戶外攤位，廠商會指幾乎回復至疫情前水平，反映社會和商界也恢復信心。展商合共推出數百項優惠，當然不少得大量「1蚊」和一折優惠，如紅燒元貝吉品鮑、鮑魚、鮑魚撈麵、淮山麵等。為慶祝廠商會88周年，更推出驚喜8重賞，身份證有「8」字指定相關特點，例如相連88數字、88歲、8月8日出生等，均有機會獲獎，首388名登記可獲贈價值388元福袋。開幕日(9日)中午12時起即可上工展會網站登記參加。另有多重賞包括「打卡有禮送」、幸運大激賞、電子消費獎等；下載展會App和線上工展會也有相關獎賞。

「香港玩具時代」宣揚工業輝煌時代 今年工展會繼續線上線下舉行，線下即維園實體展，設有10個主題區，除有一貫糧油食品、參茸海味、生活百貨，更特設「香港玩具時代」，宣揚香港工業輝煌時代，於全盛時期更是全球最大玩具出口地，當中設不同攤位，包括DIY、鐵皮、益智等主題攤位，讓入場人士懷緬兒時生活。24天展期並有一連串粵劇、武術、演奏等舞台表演。線上展期12月1日已經開始，逢周四有一折優惠、消費滿88元，可抽獎贏價值88元至388元福袋。 廠商會會長史立德指，工展會今年壓軸登場，展示社會各界苦盡甘來，在年底帶來歡樂，繼續步向復常。對於工展會繼續未能試食，他表示曾向政府爭取，但理解政府保障市民，同時這段時間疫情升溫，不能為刺激銷情不顧市民安全，但提到過去展覽經驗顯示影響不大。副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆表示，去年工展會銷售額達10億元，展示本港市場有韌力，工展會再登場展示「HK is back」。他認為因「0+3」外遊市民屬少數，對入場人數影響不大，又說展期廿多日，市民可旅遊返港後再入場購物。