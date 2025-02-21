途經金紫荊助救墮海市民 3遊客善行獲頒好市民獎

作為遊客，發現有人遇險而即時伸出援手，須有果斷意志。3名內地遊客去年1月來港時，途經金紫荊廣場時發現有人墮海，他們即時分工合作，一邊尋找附近救人工具拋下救生圈及報警，另一邊廂尋求本地途人協助救人，成功拯救生命。3人當機立斷救人善行獲加許，於周日獲頒好市民獎。 救人的內地遊客分別是王皓霖、何金淼和溫建彬，均是深圳大學的學生。他們去年1月結伴來港旅遊，途經金紫荊廣場聽到疑似有人墜海，隨即上前查看。溫建彬憶述，當時正值晚上，初時只發現事主手機在岸上，而事主身穿黑色衣服，於是他們在岸邊呼喊事主，2至3分鐘後聽見對方呼救回應。

3人確認事件後，即分工合作，何金淼立即將附近救生圈拋向事主方向並報警，另外兩人則尋求附近路人協助。救援人員迅即到場並將事主救起及送醫院治理。 何金淼表示，他們首次遇上類似突發情況，當下也感到緊張，但是面對有人需要協助，認為自己責無旁貸，加上過往曾在深圳大學參與有關緊急事件及防詐騙講座，當時3人可以不慌不忙分工及開展救援工作。王皓霖讚揚香港警察效率高，接報後很快已趕到現場。 3人當日向警方錄取口供講述事件經過離開，未想過會獲好市民獎，對獲表揚感到榮幸，認為行為獲得肯定。王皓霖表示，家人亦支持他的善行，並感到光榮；笑指透過獲獎經歷，可以向其他人宣傳香港警方效率很高，並因此感覺香港是一個很安全的城市，鼓勵其他內地旅客訪港。

保安跟蹤非禮疑犯尾隨助警拘捕 除3名內地大學生獲獎外，保安員發現非禮案，並知悉店舖職員已報警，部分人或「交俾警察」處理心態。但在華貴坊擔任保安員的周惠貞擔心「走犯」則尾隨其後，將疑犯行蹤向上司報告再轉告警方，成功將壞人繩之以法。周惠貞和其上級物業主任葉海光同獲好市民獎。 周惠貞指，前年9月當值期間，發現有一對男女爭執，之後聽到女方喊非禮，其後疑犯在一個店舖門外非禮女事主，店舖職員亦已報警。周惠貞發現疑犯瞬速離開現場，為讓警方更快了解疑犯行蹤，她尾隨對方，直至發現疑犯在商場外的熟食亭用膳後，通報上級物業主任葉海光接手跟蹤，並一邊報警向警方交代疑犯行蹤。

葉海光表示，跟蹤過程一直處於公眾地方，故不感擔心，又指自己亦為附近居民，「可捉到壞人，社區安全咗，自己都有著數。」 好市民獎頒獎禮周日舉辦 「好市民獎頒獎典禮2024」於周日(23日)在灣仔會展舉行，今屆有80人得獎，協助警方案件包括盜竊案、尋找失蹤人士及拯救生命、非禮及窺淫、詐騙案，以及其他案件如刑事毁壞、襲擊、管有攻擊性武器等。今屆最年輕得獎者是17歲的梁芷縈，提供線索協助警方拘捕風化案疑犯；80歲的吳勝渠為今屆最年長的得獎者，他協助警方拘捕電騙案騙犯。今屆首次由9人同時獲得「全年好市民獎」，他們於去年4月在佐敦華豐大廈三級火警中，自發參與救援。

今屆好市民獎以「好市民·好故事·隨處現」為主題，帶出好市民故事是日常生活一部分，隨時隨地上演，而今屆「好機構獎」共有7間機構得獎，以表揚他們協助警方推動防罪滅罪的工作。