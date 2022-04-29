通則不痛 改善血液微循環 依飛專利技術 為產品賦能

在日常生活中充斥著各種電磁波能量，而波長介於4-20微米之間屬對人體安全範圍，與人體細胞分子產生共振，可改善體內微循環及提升免疫力。由本港研發的創新專利「eefit依飛效能場導入技術」，為產品導入精準量化的能量，助用家透過能量共振效應改善健康。eefit依飛專利科技發明家及公司創辦人王南教授、「埃爾文內爾博士生物物理及創新藥物實驗室」、「中藥質量研究國家重點實驗室」eefit生物醫學研究項目召集人、研究員，透過不斷參與研究，盼可進一步擴大這項技術的應用範疇，改善用家的健康。

依飛透過專業儀器，將大自然中的能量直接導入產品內，無需添加任何媒介便可長效發揮作用，助使用者改善血液微循環。依飛效能場導入技術已成功於日本、德國、美國、台灣及本港獲批專利，中國及歐盟現也專利申請中。「我們的所有產品都通過國際及國家的認可測試，平均發放值達到國際標準。」王教授於2017年起成為澳門科技大學，「中藥質量研究國家重點實驗室」的項目合作夥伴，透過生物醫學研究生物物理結合中醫藥機理為何會對人體產生功效，促使身體基因及細胞表現產生變化，運用創新科技從微觀層面科學化各種對健康有益的方法。

提升基因表現 探索創新藥物療法

2021年10月他獲邀成為澳門科技大學「埃爾文內爾博士（1991年諾貝爾獎得主）生物物理及創新藥物實驗室」的項目合作夥伴，透過跨界研究，以現代分子學及生物物理醫學方法，研究細胞的化學反應，藉非藥物及非侵入性療法，治療包括免疫系統、癌症、退化性疾病及心血管病四大類長期病。「我們並非要改變基因密碼，而是研究以生物物理醫學方法提升表現。」王教授指以新技術操控分子振動特性，以提升基因表達能力。

王教授與研究團隊曾先後於美國高等研究雜誌發表兩篇論文，其中一篇是研究腸道菌群變動及啟動G蛋白基因。透過依飛能量作用刺激腸道益菌生長，促進SCFA細菌（短鏈脂肪酸）生長，為大腸細胞提供能量，維持腸道黏膜完整，以抑制害菌；亦可上調G蛋白偶聯受體（GPCR）的表現，刺激細胞之間交流更活躍，使細胞更健康。G蛋白是人體內細胞間通訊，訊號轉度的一個物質；是刺激細胞的正向運作的蛋白。人體的細胞基因就如同琴譜，該琴譜天生已經存在，通過R N A蛋白，讓彈琴的人用手指演奏，令觀眾感動的一個過程。蛋白就好比人的手指，扮演工兵的角色，因此G蛋白的活化，能夠產生好大的作用，其中包括人的行為、情緒、免疫系統、以及自主神經系統，治療神經，交感神經，心臟及消化。所以G蛋白可影響人類行為及情緒調節，亦可影響免疫系統和自主神經系統調節，並維持穩定狀態。「腸道健康穩定會直接影響免疫系統運作，是值得深化的研究的範疇，關於G蛋白的研究至今已促使7位科學家獲得諾貝爾獎。」