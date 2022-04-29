通訊事務局容許有線奇妙電視股權變動

通訊事務管理局今日(29日)宣布，批准有線電視和奇妙電視提出的股權結構變動申請。申請涉及Celestial Pioneer Limited（Celestial Pioneer）以全面收購要約的方式，購入有線寬頻通訊有限公司（有線寬頻）的股份。

通訊局在今年1月20日批准有線電視和奇妙電視的第一階段股權結構變動申請。隨後Celestial Pioneer按照證券及期貨事務監察委員會頒布的《公司收購、合併及股份回購守則》的規定提出全面收購要約，令股權結構再次出現變動，故此有線電視和奇妙電視就上述第二階段變動另行向通訊局提出申請。

根據有線電視和奇妙電視提交的資料，是次股權變動沒有導致持牌機構的法定及實益擁有權有任何實質改變。有關股權變動在今年2月23日至3月17日進行。完成後，Celestial Pioneer直接和間接（透過永升（亞洲）有限公司）持有有線寬頻50％股權。當中Celestial Pioneer直接持有有線寬頻6.78%股權，而永升繼續持有有線寬頻43.22%股權。

通訊局表示，信納有線及奇妙電視在股權變動後，會繼續遵守《廣播條例》（第562章）及有關牌照內所有對其適用的規管要求，並會按照牌照條款履行其投資和節目承諾，故批准有關申請。