通訊局倡撤國安節目須持平規定　免機構加入反對言論招法律風險

本地免費電視節目服務及聲音廣播牌照中期檢討今年2月完成，通訊事務管理局審視期間接獲的意見和建議後，制訂11項就放寬或更新電視及電台節目和廣告標準業務守則的建議，即日起展開公眾諮詢。通訊局建議，日後要明確指出確保節目持平的規定，並不適用於有關國民教育、國民身分認同和正確認識《港區國安法》的節目，以及在特定條件下，從內地信譽良好的媒體購入直接轉播的外購節目或頻道，可豁免遵守業務守則的規定。

局方：機構或憂節目缺對立觀點惹投訴

現時免費電視和聲音廣播持牌機構，每周須按通訊局要求播放最少30分鐘有關國民教育、國民身分認同和正確認識《港區國安法》的節目。通訊局在諮詢文件指，持牌機構或會憂慮這類節目被指沒有包含對立觀點而衍生投訴，同時機構如為恪守節目持平的規定而加入反對《港區國安法》的言論，就有機會使機構承受觸犯相關法例的風險，故建議明確規定持平原則不適用於有關節目，以便利機構營運。