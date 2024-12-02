通訊局就無綫「直播靈接觸」節目宣傳片接168宗投訴發勸喻

通訊事務管理局審議一宗有關在無綫播放的「直播靈接觸」節目宣傳片的投訴個案後，最終裁定無綫違反《電視節目守則》，決定向無綫發出勸諭，敦促嚴格遵守《電視通用業務守則—節目標準》中的相關條文。

今年4 月曾 播放「直播靈接觸」宣傳片

通訊局表示，共接獲168宗投訴，涉及4月9日及10日期間不同時段，在沒有事先警告下，分別在無綫翡翠台及前J2台播放的「直播靈接觸」3個版本的宣傳片，包含令人不安的畫面和突如其來的驚嚇鏡頭，令觀眾緊張、毛骨悚然及或恐懼；無綫捉弄觀眾的做法不負責任，亦不可接受或不恰當，及或品味低劣；以及宣傳片不適合兒童或長者收看。