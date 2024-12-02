通訊局就無綫「直播靈接觸」節目宣傳片接168宗投訴發勸喻

通訊事務管理局審議一宗有關在無綫播放的「直播靈接觸」節目宣傳片的投訴個案後，最終裁定無綫違反《電視節目守則》，決定向無綫發出勸諭，敦促嚴格遵守《電視通用業務守則—節目標準》中的相關條文。
今年4月曾播放「直播靈接觸」宣傳片
通訊局表示，共接獲168宗投訴，涉及4月9日及10日期間不同時段，在沒有事先警告下，分別在無綫翡翠台及前J2台播放的「直播靈接觸」3個版本的宣傳片，包含令人不安的畫面和突如其來的驚嚇鏡頭，令觀眾緊張、毛骨悚然及或恐懼；無綫捉弄觀眾的做法不負責任，亦不可接受或不恰當，及或品味低劣；以及宣傳片不適合兒童或長者收看。
持牌人有責任避免引起觀眾反感
通訊局考慮相關資料，認為宣傳片內的4秒奇怪畫面，有令人感到震驚和恐怖的效果，尤其會令首次收看的觀眾感到反感。鑑於宣傳片材料極可能會令觀眾在毫無準備下，感到震驚或反感，無綫應在播放前提供警告字句或標誌；對於含恐怖元素的廣播材料是否予以接受，應按有關具體情況考慮。另外，持牌人播放宣傳片時有責任避免引起觀眾反感或情緒困擾。
無綫意識到宣傳片對觀眾的負面影響
通訊局認為無綫在知悉公眾關注後抽起宣傳片，反映其意識到宣傳片對觀眾的負面影響；宣傳片看來在於吸引觀眾注意，以求達致宣傳新節目的效果；以及宣傳片在較晚的時段播放，並非以兒童及青少年觀眾為對象。