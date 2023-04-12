通訊辦出招防電騙 「+852」境外來電附提示：慎防詐騙

據警方數字，本港去年共有2,831宗電話騙案，按年急升近150%，損失金額更達10.7億元，部分來電會偽裝成本地號碼以「+852」開首，以降低市民戒心。為打擊電話騙案及提高市民對可疑境外來電的警覺性，通訊事務管理局辦公室推出新措施，最遲下月起市民接聽「+852」開頭的境外來電前，將收到話音或文字訊息，提醒要小心詐騙。

通訊辦表示，市民收到「+852」開首的境外來電時，網絡營辦商會以廣東話、普通話及英語發出一段約10秒的話音提示；又或以中英文，發送文字訊息提醒，相關的提示內容統一為「來電源自香港境外，慎防詐騙」。有關提示服務由流動服務供應商免費提供，市民毋須事先登記安裝流動應用程式或在手機上做任何設定，四大流動網絡營辦商本月開始已實行新措施，下月1日前會擴展到全部營辦商。