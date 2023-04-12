通訊辦出招防電騙 「+852」境外來電附提示：慎防詐騙

據警方數字，本港去年共有2,831宗電話騙案，按年急升近150%，損失金額更達10.7億元，部分來電會偽裝成本地號碼以「+852」開首，以降低市民戒心。為打擊電話騙案及提高市民對可疑境外來電的警覺性，通訊事務管理局辦公室推出新措施，最遲下月起市民接聽「+852」開頭的境外來電前，將收到話音或文字訊息，提醒要小心詐騙。
通訊辦表示，市民收到「+852」開首的境外來電時，網絡營辦商會以廣東話、普通話及英語發出一段約10秒的話音提示；又或以中英文，發送文字訊息提醒，相關的提示內容統一為「來電源自香港境外，慎防詐騙」。有關提示服務由流動服務供應商免費提供，市民毋須事先登記安裝流動應用程式或在手機上做任何設定，四大流動網絡營辦商本月開始已實行新措施，下月1日前會擴展到全部營辦商。
通訊事務總監梁仲賢提醒，即使來電顯示沒有「+」號，並且顯示為8位數字的香港電話號碼，也有可能被用作詐騙用途，市民應時刻保持警覺，不應向未經核實身份的來電者透露個人資料或者轉帳金錢，以免蒙受損失。另外，梁仲賢表示，去年9月已與警方及電訊商成立專責小組，從阻截、識別及宣傳打擊電話騙案，今年4月電訊商已開始阻截由香港境外打入的電話，並已著手暫停因涉及電騙舉報或短時間內打大量可疑來電的本地流動電話號碼，相關措施將在年中全面執行。梁仲賢又指，通訊辦已和警方及電訊商等成立工作小組，研究設立短訊發送人名稱登記制度，協助市民識別發送人真偽。小組正敲定技術方案和實施細則，目標年底在銀行業執行。