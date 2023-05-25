通訊辦：有線收費電視6月1日終止服務　用戶應留意合約安排

通訊辦發言人對此表示，有線會安排個人用戶的收費電視服務合約在6月1日終止，除非客戶選擇其他方案，否則尚未享用的回贈、月費豁免和按金會分期攤還，以及退款（如適用）；如個人用戶所訂購的是組合服務，即包含收費電視、寬頻服務、固網電話及／或流動電話服務的組合，當收費電視服務終止後，有線會繼續按有關合約提供組合服務計劃內的其他服務，直至合約完結。

用戶可接收有線免費電視訊號

發言人強調，有線電視終止收費電視服務，將不會影響接收免費電視。過往有小部分大廈／樓宇透過有線電視的微波多點傳輸系統接收奇妙電視的免費電視訊號，當中絕大部分大廈／樓宇已在過去數月經有線電視／奇妙電視安排完成改裝電視接收系統，相關用戶現時已可透過無線電頻譜接收奇妙電視的免費電視訊號。

發言人續指，現有有線電視用戶，可移除有線電視解碼器及自行將其電視或接收器直接接駁至現有的電視天線插座，以繼續接收免費電視訊號；用戶亦可將解碼器及相關設備交到環保署旗下「綠在區區」全港逾160個回收點，以減少電子廢物。