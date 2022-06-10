通過「取消強積金對沖」最快2025年實施 政府補貼僱主25年

「取消強積金對沖」在社會討論廿年、政府議員拉鋸十年，昨終敲定。立法會以72票贊成、5票反對及12票棄權，三讀通過條例草案，但最快2025年實施。當局稱要待「積金易」平台實行、推動協助僱主建立儲蓄專項戶口等工作，即打工仔最快仍要多等3年，在領取遣散費或長期服務金時，其強積金才不會被對沖。勞福局長羅致光形容是歷史時刻，特首林鄭月娥發稿表示歡迎，稱是本屆政府完善退休保障制度一大成果。

取消強積金對沖討論多時，政府曾提出多個方案均碰壁，勞資兩面不討好。至於最終方案，推行首25年，政府將為僱主提供資助，協助商界過渡及適應，按2021年的推算涉及332億元。

根據政府方案(見表)，如僱主每年遣散費及長期服務金開支在50萬元內，在「取消對沖」首3年，僱主只需負擔每名僱員有關開支的50%、上限3,000元，其餘政府承擔；第4至6年僱主負擔額增至55%並逐年調升至65%、上限2.5萬元；之後僱主負擔額及上限繼續分段提升，到第26年政府不再資助；如開支每年超出50萬元，政府首3年補貼一半，之後逐年減少，第13年不再補貼。屆時僱主可以每月儲蓄至專項戶口的1%強積金供款支付遣散費/長服金。

根據新方案，以年資8年、月薪1.8萬元打工仔為例，遣散費/長服金應收9.6萬元，僱主在對沖方案下，僅須補付9,600元；取消對沖後，打工仔除全取9.6萬元遣散費/長服金，其強積金戶口亦保留8.64萬元僱主強積金供款部分。 (相關新聞見A4)