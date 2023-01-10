通關刺激經濟復甦顯著 酒店旅遊業望5月反彈

本港與內地恢復免檢疫通關後，香港玩具展、嬰兒用品展等昨在會展開幕，是通關後首個大型展覽。署理商務及經濟發展局長陳百里稱，有零售業界和商界對前景都感到樂觀，相信與海外和內地通關後，來自全世界的客源都會不斷上升。不過，有商會和酒店業界均相信，通關需時約半年才能對業界經營帶來幫助，而最快則希望於5月「五一黃金周」帶動下，旅客有明顯升幅。另外，通關後昨迎來首個上班日，東鐵綫早上繁忙時間未見混亂，當局相信目前列車班次足夠應付旅客和上班人潮。 香港玩具展、香港嬰兒用品展、香港國際文具及學習用品展，昨起一連4日在會展舉行，是與內地恢復免檢疫通關後首個大型展覽。主辦機構貿發局的副總裁張淑芬稱，玩具展有逾250間來自中國內地展團的展商，當中120間企業來自廣東省。陳百里出席展覽開幕典禮後表示，前日分別與零售界、商界和中小企業界交流，他們均對前景感樂觀。他又說，自去年港府撤銷海外旅客入境檢疫後，已有很多外國客源來港，相信與內地通關後，來自全球的客源都會不斷上升。

酒店訂房量僅升5%至10% 據入境處出入境旅客流量統計，通關首日只有5,046人次內地旅客入境。旅遊業議會總幹事楊淑芬向本報稱，數字屬預期之內，因通關消息來得相對突然，內地民眾普遍早已安排農曆新年長假期行程，又指本月將不會有內地旅行團訪港。她預期，下月上旬開始每日會約有10個內地旅行團訪港，其後有望逐步增加，料5月「五一黃金周」長假期能恢復疫情前的約三、四成生意。她並稱，疫情期間發展趨成熟的西九文化區和區內M+博物館等景點，對內地旅客有一定吸引力。 酒店業主聯會經理陳媛妍接受本報查詢時，指內地旅客短期內訪港意欲不高，加上申請旅遊簽注需時，短期內業界生意未會有太大改善，訂房量只較通關前多5%至10%，期待半年後或「五一」長假期酒店業可復甦得更好，惟坦言不會預料生意有很大反彈。她續稱，得悉不少酒店透過改善薪金和福利，吸引已轉行的從業員重回業界，希望大家能對旅遊業和酒店業前景重拾信心。 香港總商會總裁梁兆基則稱，通關後會員反映對經濟前景更為樂觀，惟認為檢測要求仍造成一定阻礙，期望兩地盡快撤銷檢測和配額要求。他預計，通關效應將於年中至下半年浮現，商界生意難在短期內大幅反彈至疫情前。