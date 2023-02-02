通關後現人龍換新身份證 入境處：今起不處理無預約申請

全港市民換領身份證計劃已經進入最後階段，入境處早前因應情況延長換證期限至3月3日。但隨着防疫措施放寬和通關，不少從外地回港的市民前往換證中心辦理，網上預約名額爆滿，有市民無預約下到換證中心排隊取即日籌，更衍生一批炒籌黨。入境處昨(1日)表示已增加各中心預約名額，而現場派籌僅屬酌情做法，今起不會再處理無預約申請，呼籲市民須事先預約。

首席入境事務主任(人事登記)翁碧霞昨表示，通關後辦理換領身份證申請人數增加，近日有數以百計的市民在未預約下，到換證中心排隊，她澄清中心從來不設即日籌，只是在人手許可下酌情處理。處方因應近日市民需求，已增加各中心網上預約名額，並強調今天起不會再處理無預約的申請。各換證中心在3月4日起停止服務，翁碧霞指，未能成功預約或未能在3月3日前回港的市民，屆時市民可到人事登記辦事處辦理，入境處會視乎情況考慮延長服務時間或增加櫃位。

返港市民30日內申請換證即可

截至去年底，入境處已發出770萬張新智能身份證，當中600萬張經換證計劃簽發。翁碧霞指，即使3月3日後，舊款智能身份證仍然有效，將視乎需求換證的進度，逐步宣布舊證失效。她提醒，身在外地的市民不用急於回港，只需在回港後30日內申請新身份證即可。如逗留少於30天，亦不會因為沒有辦理相關手續而觸犯法例。

港島唯一一間智能身份證換領中心昨午1時大門已擺放「全日額滿」告示，職員表示，剛派完即日籌，並遞上有印有預約電話和網址的單張。有少數人無預約下到中心「碰運氣」，居內地港人李小姐一家四口昨剛從汕尾回港，即帶同行李在額滿前趕到中心，並成功即日辦理申請。她透露，疫情期間無法到港換領身份證，最快可預約時間亦要等至本月21日，故決定一回港便到中心辦理手續。

相隔一小時後到的鄭小姐及兒子卻「食白果」，即時亦未能經熱線預約。鄭小姐指，有朋友說可以即場申請換領，但她到場後已滿額及需預約，認為換證安排混亂。因兒子只是短暫返港，5天後便要回海外留學，她計畫再到訪其他中心嘗試即日辦理。