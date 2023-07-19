通關後首個書展 出版商推旅遊書 貿發局料入場人次增一成

第33屆書展今日起至25日一連7日於灣仔會展舉行，是疫後及通關以來首個書展，通關後港人蜂擁外遊，有書商乘勢推出最新旅遊資訊書籍；適逢消費券推出，亦有書商看準商機推出不同組合的優惠。貿發局副總裁張淑芬表示，相信通關後入場人數會較過去兩年的80萬人次多，料入場人次有一成增長，而今年海外及內地參展商佔總數十分一。她期望，會展站開通後可吸引更多內地旅客前往書展。
通關後，不少市民「報復式」外遊，城邦出版集團今年特別闢出攤位一角售賣全新出版的旅遊書籍，包括日本多個熱門城市如北海道、沖繩及東京，也有東南亞熱點如曼谷及新加坡等。該出版集團副總經理陳國華表示，疫情期間不少日本店舖結業，今次出版的新書會為旅客「更新」行程，為讀者提供最新的旅遊資訊。
他坦言，疫情期間大家都未有想到出版旅遊書，隨着疫情緩和，出版社便看準先機第一時間出版旅遊書，形容「算出得快和新」。由於日本是港人的熱門旅遊點，今次的旅遊書籍主攻日本多個受歡迎的城市，此外還有曼谷及越南。
天地圖書副總經理區麗兒亦表示，今年較多市民外遊，預期旅遊書籍頗受歡迎。此外，由於今年亦有不少港人移英，相信移民英國的書籍亦受青睞。銷情方面，期望營業額可至少有10%增長。
推出不同優惠組合買一送一
政府於周日已派發新一期消費券，商務印書館便特意推出多款優惠組合吸引市民；助理總經理吳小燕表示，除平常的基本折扣外，亦有部分書籍會低至六折。此外，亦推出「買一送一」以及「200元4本」的組合優惠。她又指，由於預期通關後會有更多內地旅客來港，特意在小紅書及微訊等內地流行的社交媒體加強宣傳推廣，亦會有針對自由行的額外折扣優惠。
貿發局副總裁張淑芬表示，過去兩年的入場人數大約80萬，而今屆書展約有十分之一的參展商來自海外及內地，預計入場人次也錄得同樣增幅。她續指，由於會展站投入使用，羅湖及落馬洲口岸皆可直達會展，便利旅客前往書展，期望便捷的交通可吸引更多內地旅客。
除了書展外，同期舉辦的還有香港運動消閒博覽及零食世界，合共接近780個參展商，市民只需一票便可以同時參觀3個展覽。成人票價30元，小童票價10元，3歲或以下及65歲或以上長者免費進場。