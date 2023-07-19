通關後首個書展 出版商推旅遊書 貿發局料入場人次增一成

第33屆書展今日起至25日一連7日於灣仔會展舉行，是疫後及通關以來首個書展，通關後港人蜂擁外遊，有書商乘勢推出最新旅遊資訊書籍；適逢消費券推出，亦有書商看準商機推出不同組合的優惠。貿發局副總裁張淑芬表示，相信通關後入場人數會較過去兩年的80萬人次多，料入場人次有一成增長，而今年海外及內地參展商佔總數十分一。她期望，會展站開通後可吸引更多內地旅客前往書展。

通關後，不少市民「報復式」外遊，城邦出版集團今年特別闢出攤位一角售賣全新出版的旅遊書籍，包括日本多個熱門城市如北海道、沖繩及東京，也有東南亞熱點如曼谷及新加坡等。該出版集團副總經理陳國華表示，疫情期間不少日本店舖結業，今次出版的新書會為旅客「更新」行程，為讀者提供最新的旅遊資訊。

他坦言，疫情期間大家都未有想到出版旅遊書，隨着疫情緩和，出版社便看準先機第一時間出版旅遊書，形容「算出得快和新」。由於日本是港人的熱門旅遊點，今次的旅遊書籍主攻日本多個受歡迎的城市，此外還有曼谷及越南。

天地圖書副總經理區麗兒亦表示，今年較多市民外遊，預期旅遊書籍頗受歡迎。此外，由於今年亦有不少港人移英，相信移民英國的書籍亦受青睞。銷情方面，期望營業額可至少有10%增長。