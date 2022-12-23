通關恐致搶藥潮惡化 藥劑師籲留意供應 免增醫療負荷

內地不少地區據報出現「抗疫」藥物臨時短缺，加上內地快將全面放寬入境及與本港通關的消息，已掀起新一波的「搶藥潮」；而本港不少藥房的「熱門」止痛退燒藥、感冒藥昨均斷貨。有準備返內地過年的學生及本地市民都表示為家人買備所需藥物，以免「中招」後才到處撲。藥劑師學會長崔俊明指，預期本港與內地通關後，將會帶來更大需求，籲政府留意市面藥物供應，以免市民因缺乏藥物到急症室或普通科門診求醫增添公營醫療負荷。政府昨晚發稿，指注意到近日止痛退燒藥物需求增加，籲商戶維持穩定供應，並強調公營醫療系統備貨充足。
銅鑼灣、灣仔一帶藥房、超市和便利店的原本放置退燒藥的貨架昨仍見大量空位，主要是必理痛及幸福藥廠針對傷風感冒和發燒的藥物均缺貨。藥房均列明全線止痛退燒、傷風感冒產品及以嶺連花清瘟膠囊每人限購3盒，甚至2件，可見市面需求甚大。數間藥房職員均表示不清楚補貨時間，其中萬寧則透露「雙數日」會補貨，但不確定是否補充退燒藥，要視乎公司貨倉存貨。
內地學生Savannah今日將北上入住「健康驛站」準備與家人過年，昨特意到藥房為居於內地的母親買退燒藥。她表示，買一盒以求有備無患，未為其他親朋戚友入貨，相信若不幸中招，一盒應已足夠。另一市民透露，自己曾染疫，憶述咳嗽特別辛苦，現時疫情升溫和即將通關，但仍有家人未曾確診，因此已備存退燒藥，也添購止咳、潤喉等紓緩藥物。
記者以顧客身份向駐店藥劑師查詢，是否列明有退燒鎮痛功效藥物均適用於新冠病人，包括「關節痛」、「經痛」配方藥。藥劑師指，選用非只針對退燒藥，如同時含止鼻水、咳等功效配方藥，若非自身病歷對個別成分有敏感等不良反應，簡單而言「食多咗不需要的止鼻水成分藥物」，未必有大影響，並同時建議另一款有效退燒藥，指其成分與針對退燒的必理痛配方一樣。
崔俊明：不用執著使用必理痛
必理痛和幸福藥物尤其搶手，藥劑師學會長崔俊明解釋，其成分撲熱息痛(Paracetamol)是長久有效止痛和退燒藥物，而必理痛是製造撲熱息痛的「正廠」品牌，其專利有效期已過一段時間，亦非需高技術生產藥物，故幸福、樂信等其他品牌亦能生產。他認同通關後，不論內地人來港購買，或港人返內地、為自己和親友入貨，均很可能進一步為退燒藥帶來供應壓力，建議市民勿過於執著使用必理痛，並籲政府留意藥物供應，以免市民轉向急症室和普通科門診求藥，增添公營醫療系統壓力。他又說，市民透過網上從海外購買必理痛無可厚非，但提醒勿大量購入甚至轉售圖利，以免觸犯未經註冊售賣藥物法例，亦不要購買來歷不明藥物，選購要有妥善外盒包裝；若打算購買止咳、喉嚨痛藥備用，提醒應向藥劑師查詢而非售貨員。
政府發言人回覆查詢，呼籲藥房及超市等維持止痛退燒藥穩定供應，並稱已聯繫相關供應商、製造商，了解個別品牌供應緊張，但其他品牌仍然充裕，而本港有756個已註冊含有撲熱息痛成分藥劑製品，並強調強調公營醫療相關藥物存量充足，不需要囤積任何藥物，包括「撲熱息痛」成分藥物。。
搶藥潮蔓延境外 台灣或搞實名制
內地民眾搶藥潮除了已「蔓延」到香港，台灣、日本、澳洲、加拿大等地的退燒藥物也遭到搶購，寄回內地。台灣衛生福利部昨表示，現階段先呼籲藥房限購退燒藥物，若情況惡化，會考慮採取實名制。內地社交平台「小紅書」持續有用戶分享在日本、澳洲等地做代購，勁掃必理痛、日本大正等感冒退燒藥物和退熱貼等情況，還分享部分藥房已經缺貨、限購。有加拿大移民顧問批評，「代購所到之處藥品青黃不接」，指冬季本就是流感高峰期，即使無感染新冠也可能需要感冒退燒藥，「這種行為在破壞加拿大規矩，使有需要的人得不到相應資源外，也導致很多華人正常給家人郵寄小量藥品的快遞在海關被攔」。還有愈來愈多內地網民在微博表示，近日將有餘的布洛芬等退燒藥速遞給親友，或者網購到感冒退燒藥，最終包裹卻被「掉包」、遺失，或者被挖開外盒偷藥。一些網民就展示成功收到親友寄來、偽裝成其他貨品的藥物，包括將藥縫在衣物口袋、藏入奶茶杯等。(相關新聞見A6及A8)