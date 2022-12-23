通關恐致搶藥潮惡化 藥劑師籲留意供應 免增醫療負荷

內地不少地區據報出現「抗疫」藥物臨時短缺，加上內地快將全面放寬入境及與本港通關的消息，已掀起新一波的「搶藥潮」；而本港不少藥房的「熱門」止痛退燒藥、感冒藥昨均斷貨。有準備返內地過年的學生及本地市民都表示為家人買備所需藥物，以免「中招」後才到處撲。藥劑師學會長崔俊明指，預期本港與內地通關後，將會帶來更大需求，籲政府留意市面藥物供應，以免市民因缺乏藥物到急症室或普通科門診求醫增添公營醫療負荷。政府昨晚發稿，指注意到近日止痛退燒藥物需求增加，籲商戶維持穩定供應，並強調公營醫療系統備貨充足。

銅鑼灣、灣仔一帶藥房、超市和便利店的原本放置退燒藥的貨架昨仍見大量空位，主要是必理痛及幸福藥廠針對傷風感冒和發燒的藥物均缺貨。藥房均列明全線止痛退燒、傷風感冒產品及以嶺連花清瘟膠囊每人限購3盒，甚至2件，可見市面需求甚大。數間藥房職員均表示不清楚補貨時間，其中萬寧則透露「雙數日」會補貨，但不確定是否補充退燒藥，要視乎公司貨倉存貨。

內地學生Savannah今日將北上入住「健康驛站」準備與家人過年，昨特意到藥房為居於內地的母親買退燒藥。她表示，買一盒以求有備無患，未為其他親朋戚友入貨，相信若不幸中招，一盒應已足夠。另一市民透露，自己曾染疫，憶述咳嗽特別辛苦，現時疫情升溫和即將通關，但仍有家人未曾確診，因此已備存退燒藥，也添購止咳、潤喉等紓緩藥物。

記者以顧客身份向駐店藥劑師查詢，是否列明有退燒鎮痛功效藥物均適用於新冠病人，包括「關節痛」、「經痛」配方藥。藥劑師指，選用非只針對退燒藥，如同時含止鼻水、咳等功效配方藥，若非自身病歷對個別成分有敏感等不良反應，簡單而言「食多咗不需要的止鼻水成分藥物」，未必有大影響，並同時建議另一款有效退燒藥，指其成分與針對退燒的必理痛配方一樣。