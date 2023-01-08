通關｜入境處：截至晚上8時逾4.5萬人次經陸路口岸出入境

在落馬洲支線管制站，約300名市民在過境大堂未開放前已在閘外等候。 (李睿哲攝)

(22:37更新)入境處初步數字，截至晚上8時，有超過4.5萬人次經陸路口岸進出本港，包括落馬洲支線、港珠澳大橋、文錦渡及深圳灣，當中出境數字約3.3萬人次。至於機場的進出境數字為近4.4萬人次，經水路進出境人次為約2,900人次。

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(19:02更新)入境處初步數字，截至下午4時，有超過3.6萬人次經陸路口岸進出本港，包括落馬洲支線、港珠澳大橋、文錦渡及深圳灣，當中出境數字超過2.8萬人次。至於機場的進出境數字約為3.2萬人次，經水路進出境人次為超過2100人次。

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港內地免檢通關今實行 李家超形容整體運作暢順

香港與內地今日起實行免檢疫通關。在首階段通關啟用的落馬洲支線管制站，約300名市民在過境大堂未開放前，已在閘外等候。不少過境人士攜帶行李過關，包括市場熱炒的PlayStation PS5遊戲機。

過境的香港市民須持有預約配額證明和48小時陰性核酸檢測證明，但免費核酸檢測的陰性短訊通知並不適用。市民鄭女士因只有免費檢測結果，被拒過關。