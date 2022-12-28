通關｜內地取消入境強檢隔離 江玉歡：值得港府學習

內地前日公布大幅放寬防疫措施，包括下月8日起不再納入檢疫傳染病管理，確診者毋須隔離等。立法會選委界議員江玉歡較早前建議，取消法例599章《預防及控制疾病條例》下的相關限制，包括口罩令、限聚令和疫苗通行證。她今早（28日）接受電台節目時補充，國家衞健委都表明，防疫要打的是「有準備的仗」，這一點相當值得港府學習，明言如果事事都要零風險才能做，香港永世不可能走出疫情。

江玉歡：新政策不是「躺平」，而是要「打場有準備的仗」

江玉歡指出，香港市民已經等很久，期待國家防控要求政策改變，既然現時國家都走向復常，策略有所轉變，香港也應跟隨，她又引述衞健委的說法，強調新政策不是「躺平」，而是要「打場有準備的仗」，這種說法令她十分感動：「如果每一樣嘢都要零風險先可以做，香港就唔可以走出疫情㗎喇。」她重申，599章下所有措施的大原則，是要有公共衞生緊急事態才可有所限制，即可能導致大量死亡或嚴重殘疾，但香港連大型賽事都能辦得了，明顯不再是緊急事態。



她又認為，防疫措施應該真正對準脆弱的群體。口罩令方面，她認為應該留空間予市民選擇，以教導而非強制方式，在高危地點如公共交通工具等使用口罩，相信香港市民都是負責任的。