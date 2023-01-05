通關｜內地周日起不再對港入境人員實施核酸檢測　復辦内地居民赴港簽注 (更新)

政府爭取最快周日(1月8日)與內地首階段通關。內地今日(5日)公布，自周日起，决定優化内地與港澳人員往來措施，其中不再對香港入境人士實施全員核酸檢測，自香港入境人員需持48小時核酸檢測陰性證明，將檢測結果填入海關健康申明卡，並恢復辦理内地居民旅遊、商務赴香港簽注。

港入境人員需持48小時核檢陰性證明

國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於優化內地與港澳人員往來措施的通知》，表示周日起恢復有序通關，由香港入境人員，可憑48小時內酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡，另不會再對自香港入境人員實施全員核酸檢測，健康申報正常並且在海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面；若有異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。陽性的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護。

逐步有序恢復内地與港澳陸路水路客運

當局又宣布，逐步有序全面恢復內地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，並恢復在香港、澳門國際機場轉機和過境進入內地服務，取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步有序增加航班數量；同時亦會恢復辦理內地居民旅遊和商務赴香港簽注，逐步有序全面恢復内地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，為出入境人員快捷通關提供便利。

至於由澳門入境人員，如7日內無外國或其他境外地區旅居史，無需檢測證明，其他檢疫措施維持不變。