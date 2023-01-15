通關｜內地客趁高鐵復運遊港 港客批購票櫃枱處理慢

高鐵香港段今日復運，不少市民趕及首日搭高鐵北上。港鐵今日派員到西九龍站協助乘客，包括展視告示和二維碼，方便乘客用手機填寫健康申報表。而首班列車乘客獲贈防疫包及揮春，列車上亦有農曆新年裝飾，且有珍珠奶茶等飲品和食物供乘客購買，其中珍珠奶茶售價為28元人民幣。

香港首通廣州東 港鐵：歷史性時刻 高鐵香港段今日亦首度提供往廣州東站的班次，港鐵香港客運服務總監楊美珍亦乘搭首班列車到廣州東站。她形容今日高鐵復運且增設廣州東站點是一個歷史性時刻，港鐵會持續檢視車票售賣情況，與多方面協調，希望可以逐步增加數量。 今日續有市民到西九龍站購買高鐵車票。準備乘高鐵經深圳轉往福建的蘇先生，已3年未曾回內地，今日趁農曆新年前北上逗留兩星期，並由內地家人成功代為購票。

胡先生：過關限制多 勞民傷財 胡先生之前嘗試過到內地12306網購票，但入齊資料後仍無法所用帳戶，因此今日親自到西九龍站排隊購票經深圳北往茂名。他覺得輪候隊伍不太長，但櫃枱處理速度很慢，又說職員在隊伍入口處預先給他一張表格，填寫擬購票的日子和人數等資料，希望加快在櫃位的處理時間。 他批評過關安排勞民傷財，「過五關斬六將，搞咁多嘢做乜」，如要求檢測和限額購票等，「開得關應該要方便啲人。」他續說，若非羅湖未有在首階段通關重開，便不會改乘高鐵，「如果羅湖有開就梗係羅湖啦……羅湖一出就係，搭長途車、搭咩都得，但依家其他口岸唔啱，就焗住搭高鐵。」

內地旅客：遊港3天 未購回程飛 有內地旅客亦趁高運復運首日來港。已3、4年沒有來港的兩位辛小姐，特意趁高鐵重開首日乘車來港旅遊3日。她們認為，乘高鐵來港較在其他管制站過關方便，但稱暫時未買到回程車票，考慮經落馬洲返回內地。