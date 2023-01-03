通關｜公院求診爆滿　醫管局稱向非港人提供藥物會先收費

公院急症室服務持續緊張，加上正值冬季服務高峰期，截至上午10時15分，7間公立醫院輪候診症時間達6小時或以上。通關在即，醫管局總行政經理(綜合臨牀服務)李立業今日(3日)在電台節目表示，醫管局已制定方案，會優先向港人提供服務及藥物，對於非合資格人士，只會盡量提供緊急服務，並要繳付較高費用，緊急服務不會先收費，但藥物會先收費。

他又稱，未發覺有市民在急症室求診時特別要求退燒藥，但當局會密切監察，確保撲熱息痛及抗病毒藥物有足夠儲備。

求診約一半為新冠患者

李立業又提到，新冠病毒活躍，其他心臟、肺及腸的重症也增加，令急症室服務非常擠塞。伊利沙伯醫院、聯合醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院等，求診人士較多，重症也較多。而過去數天有逾4,000病人到急症室求診，不少是重症、長者及長期病患，每日有1,000至1,100人需安排入院。

當中到急症室求診患者，約一半是新冠患者，相信與放寬社交距離措施、感染數字增加有關。其透露，現時內科病床佔用率近乎負荷頂點，故令流轉較慢。

而按以往經驗，李立業稱每當長假期結束後，求診人數會大幅飆升，輕症患者或在假期結束後才求診，院舍在假期結束後也會有較多院友送到急症室。他呼籲輕症患者可到私家診所求醫，或使用遙距診症。至於目前非緊急服務已削減兩至三成，會在1月底檢討，希望服務盡快復常。