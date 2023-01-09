通關｜初期內地客少屬預期　楊淑芬：下月或每日10個內地團訪港

本港與內地恢復免檢疫通關，入境處數字顯示昨日(8日)通關首日只有5,046名內地旅客入境。旅遊業議會總幹事楊淑芬稱，有關數字屬預期之內，因內地民眾普遍已安排好農曆新年長假期的行程，加上通關消息來得相對較急，因此業界不會期望有很多內地旅客在短時間內改變計劃來港。

西九文化區景點吸引內地旅客

楊淑芬向本報稱，旅議會聯絡內地旅行社後，獲悉今個月都不會有內地旅行團訪港，最快可能要下月上旬，但屆時也只預料每日約10團左右，其後或有望逐步增加，估計要待至3月才會錄得較理想的增幅。她又指，過去3年，西九文化區多個景點落成，整個文化區發展亦趨成熟，認為M+博物館、香港故宮文化博物館等對內地旅客均有一定吸引力。