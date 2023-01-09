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本地
2023-01-09 18:07:30

通關｜初期內地客少屬預期　楊淑芬：下月或每日10個內地團訪港

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M+博物館在本港與內地「封關」期間落成和開幕。(資料圖片／蘇文傑攝)

M+博物館在本港與內地「封關」期間落成和開幕。(資料圖片／蘇文傑攝)

本港與內地恢復免檢疫通關，入境處數字顯示昨日(8日)通關首日只有5,046名內地旅客入境。旅遊業議會總幹事楊淑芬稱，有關數字屬預期之內，因內地民眾普遍已安排好農曆新年長假期的行程，加上通關消息來得相對較急，因此業界不會期望有很多內地旅客在短時間內改變計劃來港。

西九文化區景點吸引內地旅客

楊淑芬向本報稱，旅議會聯絡內地旅行社後，獲悉今個月都不會有內地旅行團訪港，最快可能要下月上旬，但屆時也只預料每日約10團左右，其後或有望逐步增加，估計要待至3月才會錄得較理想的增幅。她又指，過去3年，西九文化區多個景點落成，整個文化區發展亦趨成熟，認為M+博物館、香港故宮文化博物館等對內地旅客均有一定吸引力。

楊淑芬預計，下月或每日有10個內地旅行團訪港。(資料圖片／蘇文傑攝)

楊淑芬預計，下月或每日有10個內地旅行團訪港。(資料圖片／蘇文傑攝)

料5月業界恢復三、四成生意

接待能力方面，楊淑芬稱在通關消息傳出後，已跟部分景點聯絡和開會，他們均表示有足夠人手和硬件配合。不過她表示，始終初期並沒有太多旅行團來港，初期的人手和硬件足以應付。

展望將來，楊淑芬估計最快今年底或明年初，旅遊業才能真正回復至疫情前水平。她說，現時內地旅客主要來自廣東省，至於疫情前的上海、北京旅客便要取決於航空公司的運載能力。她相信，5月旅遊業界的經營情況，應可回復疫情前的約三、四成。

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