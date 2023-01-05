通關｜城巴加強B3X及B5線班次　九巴B1線周日重投服務　配合管制站重開

政府宣布周日(8日)與內地首階段免檢疫通關，初期提供服務的管制站，包括深圳灣、港澳珠大橋、落馬洲支線和文錦渡等。城巴表示，往返屯門市中心及深圳灣口岸的B3X線，當日起大部分班次將提升至15分鐘一班，並按需求派出後備巴士加班。至於往返深圳灣口岸及屯門區內的B3、B3A和B3M線，將繼續暫停服務。
城巴多條機場路線將加強服務
港珠澳大橋香港口岸方面，來往港鐵欣澳站的城巴B5線，同日起會由目前僅在早上提供有限度服務，恢復至以往的全日營運，提供基本服務，各條途經港珠澳大橋香港口岸的城巴機場快線亦將加強服務。城巴指，詳細服務安排仍有待運輸署審批。
九巴按需要加強B1及元朗路線
至於落馬洲支線管制站，除依靠港鐵東鐵綫服務外，往返天水圍、元朗的九巴B1線當日將重新提供服務。九巴表示，會視乎客量加強B1線和多條途經元朗大馬路的路線，包括68M、68X、268C、268X和968線。
運輸及物流局今日(5日)指，市民亦可在上水乘搭跨境直通巴經文錦渡管制站入境內地。九巴稱，連接高鐵西九龍站和上水的W3線會延長服務時間，另會按需求加強多條往返北區的路線，方便乘客在東鐵綫上水站接駁往市民，有效疏導管制站的客量。