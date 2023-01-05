通關｜城巴加強B3X及B5線班次　九巴B1線周日重投服務　配合管制站重開

政府宣布周日(8日)與內地首階段免檢疫通關，初期提供服務的管制站，包括深圳灣、港澳珠大橋、落馬洲支線和文錦渡等。城巴表示，往返屯門市中心及深圳灣口岸的B3X線，當日起大部分班次將提升至15分鐘一班，並按需求派出後備巴士加班。至於往返深圳灣口岸及屯門區內的B3、B3A和B3M線，將繼續暫停服務。

城巴多條機場路線將加強服務

港珠澳大橋香港口岸方面，來往港鐵欣澳站的城巴B5線，同日起會由目前僅在早上提供有限度服務，恢復至以往的全日營運，提供基本服務，各條途經港珠澳大橋香港口岸的城巴機場快線亦將加強服務。城巴指，詳細服務安排仍有待運輸署審批。