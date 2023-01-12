通關｜廣深港高鐵1月15日復運　車票1月12日中午預售 (更新)

【12:00更新】受疫情影響停運近3年的廣深港高鐵，其中福田至香港西九龍段，計劃在本周日(15日)逐步恢復營運。有內地媒體今日(12日)引述廣鐵集團消息指，廣深港高鐵車票將於今午12時進行預售，旅客購買跨境車票，可通過12306網站、車站售票窗口、代售點、自動售票機等多種方式進行購票。

日開38.5對車 至廣州東6對車

報道指，廣深港高鐵復運初期，鐵路部門將安排開行廣州、深圳地區往香港西九龍方向的跨境高鐵列車，每日開38.5對車，當中香港西九龍至廣州南8對車、至廣州東6對車、至深圳北10.5對車、至福田14對車等。鐵路部門將根據客流情況，適時對跨境高鐵列車開行方案進行優化調整，持續推進跨境高鐵旅客運輸有序恢復。至於防疫要求方面，則與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。