通關｜批南下人士自行申報檢測不對等　田北辰：政府自滅威信

香港與內地昨日實施首階段免檢疫通關，惟內地疫情受到關注。實政圓桌立法會議員田北辰今日(9日)表示，就當局規定往返兩地須持有48小時內陰性核酸檢測報告會給予高分，但根據傳媒報道北上把關非常嚴緊，但南下竟然是自行申報是否有48小時內陰性核酸報告，就算有抽查亦形同虛設，他質疑安排令特區政府自滅威信，認為兩地安排應該對等，令兩地民眾安心。

田北辰指，通關前他要求兩地檢測要求要對等，完全符合科學同邏輯，港府上周公布通關細節時，亦訂明要求「往返兩地須持有48小時內陰性核酸檢測報告」，他當時更為此安排給予85分高分，惟他指：「據傳媒報導，北上把關非常嚴緊，但南下竟然係自行申報有冇48小時內陰性核酸報告，就算有抽查都形同虛設，咁嘅安排既唔科學又令政府自滅威信，以後你嘅規矩人哋仲守唔守？」

「 有規矩就要把關」

他坦言：「就係呢一點，85分扣到60分，我強烈要求講到就要做到，有規矩就要把關！」

田北辰認為，兩地安排應該對等，雙方都應該嚴謹檢查跨境人士的檢測結果，令兩地民眾安心，隨著通關繼續推展，未來將有更多人跨境，而本港已取消「疫苗通行證」，若有無徵狀患者無做檢測來港，將很不理想，促請港府與內地溝通，保障兩地公共衛生。