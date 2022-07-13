通關｜抵港者11月前或有條件免檢疫？李家超：須視乎疫情變化及市民配合

醫務衛生局長盧寵茂接受報章訪問時表示，預計11月前有機會容許抵港人士有條件免檢疫通關。行政長官李家超出席「前廳交流會」後被問到有關問題，他表示，政府須按實際情況推展抗疫工作，有關問題需要視乎疫情變化及以市民的配合，譬如市民打疫苗的情況，強調如果將疫情風險管理得好，其他措施可以有放鬆空間，他呼籲大家努力，盡量減少受規限的人數。

未 承諾不會擴大「紅黃碼」範圍

被問到「安心出行」計劃引入「紅黃碼」日後會否擴大檢疫群組的範圍，當中會否向市民承諾不會擴大「紅黃碼」範圍，李家超回應，針對抗疫措施需要因時制宜，在目前掌握的情況，當局希望利用「紅黃碼」盡量方便由外國經機場入境的人士，不論是旅客或香港居民，「紅碼」針對入境和非入境的確診者，清晰列明他們的活動受限制，「黃碼」暫時有助經機場抵港人士，可以有效地按數據，縮短他們在酒店隔離的時間，至於隔離時間縮短多少待決定後再作公布，有關第一個階段規限可以在第二個階段有所變動。

醫務衛生局長盧寵茂接受《南華早報》訪問表示，金管局計劃11月初舉行「國際投資峰會」，屆時抵港人士的隔離形式可能有變，他們仍需要進行核酸檢測，但不排除可以改為醫學監察，期間禁止高風險活動，例如到酒吧。至於「安心出行」改實名制及增設「紅黃碼」，他說程式設計並非為限制市民自由，反而是提升自由，解釋禁止進入高風險場所，有助縮短入境人士酒店檢疫，又強調實施「紅黃碼」非抄襲澳門。