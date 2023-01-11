通關｜政府宣布高鐵1月15日恢復營運 初期提供4條路線 (附目的地及中途站名單)

已停止運作接近3年的高鐵香港段，政府宣布將於周日(15日)恢復營運，初期提供往來​香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的路線，以及新增往來廣州東的服務，中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。港鐵網站顯示，購票系統仍然暫停運作，直至另行通知。就高鐵重開，特首李家超在社交網站表示，十分感謝中央對香港的支持，港鐵亦將於明日(12日)交代安排。

西九龍管制站開放時間不變

政府發言人指，高鐵西九龍管制站的開放時間與停止運作前相同，即早上6時30分至晚上11時30分。乘搭高鐵往返本港和內地的乘客毋須預約，已購票的乘客只需持有有效車票，以及48小時內的核酸檢測陰性結果報告，便可乘高鐵往返兩地。

港府表示，經與廣東省及深圳市政府協調，在中國國家鐵路集團有限公司、中國鐵路廣州局集團及港鐵全力配合，並獲得中央批准後，決定高鐵周日起恢復服務。發言人又說，港府一直與內地相關部門及鐵路營運單位緊密溝通和協調，確保車站、列車、有關配套及人手安排準備穩妥。