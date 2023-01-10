通關｜政府澄清幼童北上要核酸檢測　張欣宇：安排反覆確認亦可很快改變

【16:32更新：加入立法會議員回應】
本港與內地恢復免檢疫通關，所有人由香港出發往內地時，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明，而所有入境本港的未滿3歲幼童可獲豁免。政府昨晚(9日)宣布，社區檢測中心和檢測站因應過關需要，即日起會為3歲以下幼童採集拭子樣本進行檢測。
往內地檢測要求無豁免任何人
政府發言人今日(10日)早上再澄清，根據國務院聯防聯控機制，所有從香港入境內地的人士，均須持有48小時內的核酸檢測陰性結果，有關要求並無豁免任何類別的人士，即3歲以下幼童同樣須遵從有關要求。
張欣宇：深深感受市民徬徨
立法會議員張欣宇昨日下午一度在社交網站發帖指，3歲以下幼童出入境毋須核酸檢測證明，並強調消息經特區政府保安局和深圳口岸辦公室確認。他今日凌晨再發帖稱，兩地管制站工作人員均不會要求未滿3歲幼童出示核酸檢測紀錄，促請政府盡快澄清，「勿要讓市民承受不必要的麻煩和無謂的忐忑不安。」
早上港府澄清安排後，張欣宇發帖坦言，通關初期資訊不統一、安排可隨時轉變，他作為議員都「深深感受到市民在通關過程的徬徨，也感到幾分無奈。」他續說，已向政府反映意見，希望管制站的工作人員短期內，可對已預約前往內地的家庭作彈性處理。