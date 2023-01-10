通關｜政府澄清幼童北上要核酸檢測　張欣宇：安排反覆確認亦可很快改變

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本港與內地恢復免檢疫通關，所有人由香港出發往內地時，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明，而所有入境本港的未滿3歲幼童可獲豁免。政府昨晚(9日)宣布，社區檢測中心和檢測站因應過關需要，即日起會為3歲以下幼童採集拭子樣本進行檢測。

往內地檢測要求無豁免任何人

政府發言人今日(10日)早上再澄清，根據國務院聯防聯控機制，所有從香港入境內地的人士，均須持有48小時內的核酸檢測陰性結果，有關要求並無豁免任何類別的人士，即3歲以下幼童同樣須遵從有關要求。