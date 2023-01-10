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2023-01-10 16:32:00

通關｜政府澄清幼童北上要核酸檢測　張欣宇：安排反覆確認亦可很快改變

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社區檢測中心和檢測站即日起，可為未滿3歲幼童採樣進行核酸檢測。(鍾式明攝)

社區檢測中心和檢測站即日起，可為未滿3歲幼童採樣進行核酸檢測。(鍾式明攝)

【16:32更新：加入立法會議員回應】

本港與內地恢復免檢疫通關，所有人由香港出發往內地時，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明，而所有入境本港的未滿3歲幼童可獲豁免。政府昨晚(9日)宣布，社區檢測中心和檢測站因應過關需要，即日起會為3歲以下幼童採集拭子樣本進行檢測。

往內地檢測要求無豁免任何人

政府發言人今日(10日)早上再澄清，根據國務院聯防聯控機制，所有從香港入境內地的人士，均須持有48小時內的核酸檢測陰性結果，有關要求並無豁免任何類別的人士，即3歲以下幼童同樣須遵從有關要求。

政府澄清，3歲以下幼童出境往內地亦須出示核酸陰性證明。(資料圖片／李睿哲攝)

政府澄清，3歲以下幼童出境往內地亦須出示核酸陰性證明。(資料圖片／李睿哲攝)

張欣宇：深深感受市民徬徨

立法會議員張欣宇昨日下午一度在社交網站發帖指，3歲以下幼童出入境毋須核酸檢測證明，並強調消息經特區政府保安局和深圳口岸辦公室確認。他今日凌晨再發帖稱，兩地管制站工作人員均不會要求未滿3歲幼童出示核酸檢測紀錄，促請政府盡快澄清，「勿要讓市民承受不必要的麻煩和無謂的忐忑不安。」

早上港府澄清安排後，張欣宇發帖坦言，通關初期資訊不統一、安排可隨時轉變，他作為議員都「深深感受到市民在通關過程的徬徨，也感到幾分無奈。」他續說，已向政府反映意見，希望管制站的工作人員短期內，可對已預約前往內地的家庭作彈性處理。


張欣宇一度在社交網站發帖指，未滿3歲幼童出入境內地均毋須事先進行檢測。(資料圖片／蘇文傑攝)

張欣宇一度在社交網站發帖指，未滿3歲幼童出入境內地均毋須事先進行檢測。(資料圖片／蘇文傑攝)

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